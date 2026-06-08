Jornalista José Roberto Burnier é atacado por pitbull sem guia e desabafa

O jornalista José Roberto Burnier de 65 anos, apresentador do SP2, telejornal da TV Globo em São Paulo, relatou ter sido atacado por um pitbull enquanto passeava com seus cães na capital paulista, na manhã deste domingo (7). De acordo com ele, o animal estava sem guia e sem focinheira quando avançou, causando ferimentos nele e em uma de suas cadelas.

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Após o incidente, Burnier precisou receber atendimento médico no Hospital Sírio-Libanês. O jornalista levou quatro pontos na mão e passou por outros curativos em decorrência das lesões sofridas durante o ataque. Em publicações nas redes sociais, ele tranquilizou seguidores e afirmou que seu estado de saúde é estável.

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Ao comentar o ocorrido, Burnier atribuiu o episódio à falta de responsabilidade da tutora do animal. Segundo ele, a mulher caminhava com três cães e justamente o pitbull, descrito pelo apresentador como o mais agressivo do grupo, estava solto no momento da ocorrência.

“O preço da irresponsabilidade. Eu e meus cachorros fomos atacados por um pitbull sem guia. Ele avançou e nos feriu, a mim e a uma das minhas cachorras”, escreveu o jornalista em uma das publicações.

Críticas à falta de segurança

O apresentador lembrou que a legislação estadual determina o uso de guia para todos os cães e exige focinheira para raças consideradas de maior porte ou potencial ofensivo.

“É lamentável que certos donos de cachorros achem que podem sair na rua sem guia. Muitos simplesmente não respeitam a lei, e o resultado pode colocar em risco a vida de pessoas e de outros animais”, afirmou.