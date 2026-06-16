Segurança

Jovem é encontrado morto dentro do porta-malas do próprio carro em Iúna

Carlos Eduardo Sangi Braga, de 21 anos, estava desaparecido desde a última quinta-feira (11). Veículo foi localizado em uma estrada de chão próxima ao trevo de acesso ao município.

Foto: Montagem/aquinoticias.com

O desaparecimento de um jovem de 21 anos terminou de forma trágica na tarde desta segunda-feira (15), na região do Caparaó capixaba. O corpo de Carlos Eduardo Sangi Braga foi encontrado no porta-malas do próprio veículo, um Toyota Corolla, nas proximidades do trevo de acesso a Iúna.

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Conhecido como Dudu, o jovem morava e trabalhava na zona rural de Ibatiba e havia sido visto pela última vez na quinta-feira (11), quando saiu de casa dirigindo o carro.

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Desde então, familiares e amigos buscavam informações sobre o paradeiro do rapaz. A localização do veículo ocorreu em uma estrada de chão próxima a um posto de combustíveis.

Segundo informações, o carro foi encontrado após o tio de Carlos Eduardo utilizar um drone para auxiliar nas buscas. Durante o sobrevoo da área, o veículo foi identificado e, ao ser verificado, o corpo do jovem foi encontrado no porta-malas.

As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil, que trabalha para esclarecer o crime e identificar os responsáveis. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181. Não é necessário se identificar.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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