Kennedy abre inscrições para curso gratuito de operador de escavadeira hidráulica

A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, abriu as inscrições para o curso de operador de escavadeira hidráulica. A iniciativa busca oferecer qualificação profissional para moradores do município.

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O curso será realizado entre os dias 22 e 24 de junho, com aulas no horário das 8h às 17h. Para participar, os interessados precisam ter idade igual ou superior a 18 anos.

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As inscrições são presenciais e seguem abertas até o dia 18 de junho. Os candidatos devem procurar a Agência de Treinamentos, localizada em frente à Praça da Bíblia.

Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Quem possuir cadastro no CadÚnico também deve levar a folha resumo do programa.

Serviço

Curso: Operador de Escavadeira Hidráulica