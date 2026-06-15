Kennedy abre inscrições para curso gratuito de operador de escavadeira hidráulica
O curso será realizado entre os dias 22 e 24 de junho, com aulas no horário das 8h às 17h.
A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, abriu as inscrições para o curso de operador de escavadeira hidráulica. A iniciativa busca oferecer qualificação profissional para moradores do município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O curso será realizado entre os dias 22 e 24 de junho, com aulas no horário das 8h às 17h. Para participar, os interessados precisam ter idade igual ou superior a 18 anos.
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As inscrições são presenciais e seguem abertas até o dia 18 de junho. Os candidatos devem procurar a Agência de Treinamentos, localizada em frente à Praça da Bíblia.
Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Quem possuir cadastro no CadÚnico também deve levar a folha resumo do programa.
Serviço
Curso: Operador de Escavadeira Hidráulica
- Período das aulas: 22 a 24 de junho
- Horário: das 8h às 17h
- Pré-requisito: ter 18 anos ou mais
- Inscrições: até 18 de junho
- Local das inscrições: Agência de Treinamentos, em frente à Praça da Bíblia
- Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de residência e folha resumo do CadÚnico, caso possua
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