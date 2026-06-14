Vila Velha lidera em inovação e se destaca como cidade inteligente

Vila Velha vive um dos momentos mais expressivos de sua história recente no campo da inovação, da transformação digital e da modernização da administração pública. Nos últimos anos, a gestão do prefeito Arnaldinho Borgo acumulou reconhecimentos nacionais que posicionaram o município entre as principais referências brasileiras em cidades inteligentes. E as diretrizes que levaram Vila Velha a este patamar estão orientando, também, o planejamento de novas ações, projetos e programas na área de tecnologia, para se tornar uma cidade inteligente feita, cada vez mais, para as pessoas.



“No ano passado, no ‘Connected Smart Cities 2025’, avançamos nove posições no ranking dos principais centros urbanos inteligentes e conectados do Brasil. Nós conseguimos conquistar o 23º lugar na classificação nacional. Com isso, passamos a integrar um seleto grupo de municípios reconhecidos em todo o país, pela capacidade de alinhar e conectar governança, sustentabilidade, inovação, tecnologia, mobilidade e qualidade de vida”, afirmou o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.



O excelente desempenho de Vila Velha em inovação reforça uma sequência de resultados positivos obtidos pela cidade, em nível nacional. Exemplo disso é que, ainda em 2025, Vila Velha também alcançou o 4º lugar no Prêmio Nacional ANCITI AWARDS, promovido pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras e que é considerada a principal premiação brasileira em reconhecimento às gestões públicas municipais que utilizam ferramentas tecnológicas para ampliar sua eficiência administrativa e melhorar os serviços oferecidos à população.



“Mas esse trabalho de modernização, inovação e transformação digital que realizamos no município – e que nos rendeu dois prêmios de grande destaque no Brasil –, começou dois anos antes, em 2023, quando alcançamos o 24º lugar no ranking ‘Connected Smart Cities’. Foi o primeiro reconhecimento de Vila Velha como uma das cidades brasileiras mais tecnológicas e inovadoras. Naquele ano, também conquistamos o 1º lugar no Espírito Santo, no eixo ‘Tecnologia e Inovação’, o que nos tornou a maior referência capixaba em governança digital na área pública”, pontuou Arnaldinho.



Principais avanços



Vários avanços contribuíram para que as inovações implementadas pela gestão canela-verde fossem tão reconhecidas no Estado e Brasil. Entre os novos recursos e serviços eletrônicos disponibilizados aos moradores da cidade, destacam-se: o Protocolo Digital – que praticamente eliminou o uso de papel nos processos administrativos da Prefeitura –, o aplicativo Vila Velha Online, o agendamento online de consultas e vacinas; a oferta de wi-fi gratuito em escolas e espaços públicos; a implantação da iluminação pública inteligente; e a criação do “Vila Valley”: um ambiente moderno que conecta poder público, empresas, universidades e instituições de pesquisa, para estimular o desenvolvimento tecnológico e o empreendedorismo na cidade.



Programa Vila Velha Ágil



O programa Vila Velha Ágil também fez Vila Velha dar um salto em eficiência: “Este é um sistema eletrônico inovador, que desenvolvemos em parceria com a Fundação Dom Cabral, com a participação direta de toda a nossa equipe de gestão. Trata-se de uma nova plataforma digital que conecta todas as secretarias e órgãos municipais – por onde tramitam os processos administrativos da Prefeitura, referentes à abertura e licenciamento de novas empresas –, tornando os procedimentos duas vezes mais rápidos. E o empreendedor pode abrir seu negócio na cidade sem precisar sair de casa, de forma online, guiado por um passo a passo claro e objetivo, com total segurança jurídica, previsibilidade e celeridade”, explicou o prefeito.



Após promover uma profunda mudança na cultura de gestão pública e de modernizar os serviços municipais para melhorar a vida da população, Vila Velha agora dá mais um passo à frente com o Plano Plurianual (PPA) 2026-2029. Este planejamento estratégico transforma a inovação em uma política pública estruturante, capaz de construir uma cidade ainda mais conectada, sustentável e eficiente nos próximos anos.



Cidade inteligente, feita para as pessoas



O novo PPA de Vila Velha foi elaborado a partir do conceito de “cidade inteligente, feita para as pessoas”, que reúne em uma única estratégia de desenvolvimento, projetos de inovação urbana, mobilidade inteligente, inclusão digital e fortalecimento da gestão pública.



Segundo Arnaldinho, para colocar em prática esse conceito, o plano estabelece diretrizes prioritárias para o município avançar em conectividade, sustentabilidade, resiliência, oportunidades, qualidade de vida, segurança e cidadania. De acordo com ele, a organização do planejamento feito para que Vila Velha atinja essas metas no período entre 2026 e 2029, envolve quatro grandes eixos estratégicos, que vão orientar todas as ações previstas para os próximos anos.



“O eixo ‘Desenvolvimento Econômico’ é voltado ao fortalecimento do empreendedorismo, à atração de novos investimentos e à uma maior geração de empregos e também de renda. O eixo ‘Desenvolvimento Social’ concentra iniciativas voltadas à educação, saúde, inclusão e proteção social. Já o eixo ‘Desenvolvimento Sustentável’ reúne políticas de preservação ambiental, eficiência energética e adaptação às mudanças climáticas. E o quarto eixo – ‘Governança’ – prioriza a transparência, a responsabilidade fiscal, o controle social e a modernização da gestão pública”, detalhou.



Mapa estratégico para o futuro



O prefeito de Vila Velha salientou, ainda, que as propostas do Plano Plurianual 2026-2029 buscam ampliar a digitalização dos serviços municipais e a conectividade pública; modernizar a mobilidade urbana; capacitar servidores de forma contínua; e fortalecer os mecanismos de monitoramento e avaliação das políticas públicas que serão implementadas a curto prazo.



“Mais do que um instrumento de planejamento, o novo PPA funciona como um mapa estratégico para o futuro de Vila Velha. Com metas, indicadores e mecanismos de acompanhamento bem definidos, o documento propõe iniciativas visando a assegurar que os avanços que conquistamos nos últimos anos sejam ampliados e transformados em resultados permanentes para a população canela-verde, até o final da nossa gestão”, concluiu o prefeito Arnaldinho Borgo.

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