Mãe é presa após filha de 2 anos cair de prédio em SP

Uma menina de 2 anos ficou gravemente ferida após cair da varanda de um prédio em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, região metropolitana de São Paulo.

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O caso aconteceu na madrugada de sábado (20), no bairro dos Casa, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

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Após a queda, moradores socorreram a criança e a levaram para uma unidade de saúde. Por causa da gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para o Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da menina.

A mãe da criança foi presa após o ocorrido. As circunstâncias da queda serão investigadas pelas autoridades competentes.