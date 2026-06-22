Mais de 30 foragidos de Venda Nova, Domingos Martins e Conceição do Castelo são procurados

O Disque-Denúncia 181, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), divulgou, nesta segunda-feira (22), uma lista com 34 foragidos da Justiça procurados por crimes cometidos na Região Serrana do Espírito Santo.

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A divulgação busca reforçar a participação da população no repasse de informações que possam ajudar as forças de segurança a localizar e prender os procurados.

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De acordo com a Sesp, alguns nomes da lista são considerados de alta periculosidade. Entre os crimes investigados estão tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181, que funciona 24 horas por dia e recebe ligações de qualquer município do Espírito Santo.

Além disso, a população também pode enviar informações pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. Pela plataforma, é possível fazer relatos por escrito e anexar fotos, vídeos e outros arquivos. O anonimato é garantido.

Outro canal disponível é o WhatsApp do Disque-Denúncia, no número (27) 99253-8181. Basta enviar uma mensagem e seguir as orientações da atendente virtual. O canal também permite o envio de imagens, vídeos, documentos e áudios.

O gerente do Disque-Denúncia 181, delegado Leandro Barbosa Morais, destacou a importância da colaboração popular para o avanço das buscas.

“Contamos com a contribuição da população, por intermédio do 181, para encontrarmos esses foragidos. Temos certeza que a população auxiliará para que sejam encontrados”, afirmou.

Procurados na Região Serrana

Entre os nomes divulgados está Edimar Soares Salino, que possui mandado de prisão preventiva em aberto por suspeita de tentar matar a esposa dentro de casa, em Domingos Martins, em dezembro de 2025. Após o crime, ele fugiu.

Também aparece na lista Odásio Pagio, procurado desde 19 de julho de 2022 pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo as investigações, ele atuava no comércio de entorpecentes no bairro São João de Viçosa, em Venda Nova do Imigrante.

Outro procurado é Maikon Ponath, investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A polícia aponta que ele teria participado de um grupo criminoso responsável pela venda e distribuição de drogas em Venda Nova do Imigrante.

Yan Pilon Amorim também tem mandado de prisão preventiva pelos mesmos crimes. Conforme as apurações, ele integraria o grupo criminoso que atuava no tráfico de drogas no município.

A lista ainda inclui Leonardo Rosário Ribeiro, apontado nas investigações como uma das lideranças do tráfico de drogas na Região Serrana. Segundo a Sesp, ele teria atuação principalmente em Conceição do Castelo e Venda Nova do Imigrante.

A Secretaria da Segurança reforça que qualquer informação pode ser repassada de forma anônima ao Disque-Denúncia 181.