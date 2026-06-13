Manobra arriscada: piloto de bicicleta elétrica é atingido por carro no ES

Um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma bicicleta elétrica foi registrado por uma câmera de videomonitoramento na tarde desta sexta-feira (12), em Linhares.

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As imagens mostram o momento em que um automóvel de cor cinza realiza uma manobra em uma via urbana e acaba colidindo com uma bicicleta elétrica que trafegava pela pista. Com o impacto, o condutor da bike se desequilibra e cai no chão. A bicicleta também fica caída na via após a colisão.

Apesar do susto, pela imagem é possível observar que o condutor da bicicleta elétrica não teve ferimentos.

O acidente ocorreu por volta das 16h50, conforme o horário exibido nas imagens da câmera de segurança. No local, é possível observar intenso fluxo de veículos e a presença de uma faixa de pedestres próxima ao ponto da batida.