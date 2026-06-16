Marataízes em Ação leva atendimento e serviços públicos para a população

A Prefeitura de Marataízes realiza, nesta quarta-feira (18), a quarta edição do programa Marataízes em Ação, iniciativa que reúne diversos serviços gratuitos voltados à saúde, cidadania e atendimento à população. As atividades terão início às 8h, no bairro Belo Horizonte.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante a ação, os moradores poderão acessar atendimentos e orientações em diferentes áreas. Entre os serviços oferecidos estão vacinação, teste de glicemia, aferição da pressão arterial, exame para detecção de câncer de boca e sessões de auriculoterapia.

Os cuidados com os animais também fazem parte da programação. A população contará com vacinação antirrábica para pets, além de uma feira de adoção de cães e gatos.

A iniciativa ainda disponibilizará solicitação gratuita de certidões, atendimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine), informações sobre os cursos do programa Qualificar ES, alistamento militar, emissão de carteirinhas de transporte para idosos e pessoas com deficiência e atendimento técnico para esclarecimento de dúvidas.

SERVIÇO:

4° Edição do Marataízes em Ação