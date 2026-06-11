Marataízes em Ação leva dezenas de serviços gratuitos ao bairro Pedrolândia

A Prefeitura de Marataízes promove, nesta quarta-feira (11), a terceira edição do programa ‘Marataízes em Ação’, iniciativa que leva diversos serviços públicos gratuitos diretamente às comunidades. As atividades serão realizadas a partir das 8 horas, no bairro Pedrolândia.

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A ação reúne atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, cidadania, empregabilidade e bem-estar animal. Aproximando os serviços municipais da população e permitindo que os moradores apresentem demandas relacionadas ao bairro.

Entre os serviços ofertados estão vacinação para cães e gatos contra a raiva, feira de adoção de animais, vacinação para a população, teste de glicemia, aferição de pressão arterial e exames para detecção de câncer de boca. Também haverá atendimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), emissão gratuita de certidões, orientações técnicas, alistamento militar e oportunidades por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Os moradores ainda poderão obter informações sobre os cursos do programa Qualificar ES, solicitar a carteirinha de transporte para idosos e pessoas com deficiência, além de registrar demandas da comunidade por meio do Protocolo Geral.

Serviço:

3° Edição Marataízes em Ação