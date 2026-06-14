Marataízes recupera áreas degradadas e avança na proteção de recursos hídricos

A Prefeitura de Marataízes dará continuidade, na próxima terça-feira (17), às ações do Projeto Reflorestaízes com um novo plantio de mudas no bairro Nossa Senhora Aparecida, na localidade de Alto de Marataízes. A iniciativa busca recuperar áreas degradadas e proteger nascentes, contribuindo para a preservação dos recursos hídricos do município.

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O projeto foi iniciado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) na última sexta-feira (12) e tem como foco a recomposição da vegetação nativa em áreas que sofreram degradação ao longo dos anos. Muitas nascentes existentes no interior do município tiveram parte da vegetação ao redor removida para atividades agrícolas, especialmente o cultivo de mandioca e abacaxi.

De acordo com a administração municipal, a recuperação dessas áreas é fundamental para garantir a conservação dos mananciais e a disponibilidade de água, tanto para o consumo humano quanto para a produção rural.

O trabalho conta com a participação dos próprios agricultores, que vêm aderindo à proposta e colaborando com as ações de reflorestamento. A parceria entre produtores rurais e poder público reforça a conscientização sobre a importância da preservação ambiental para a sustentabilidade da atividade agrícola.