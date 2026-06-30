Marco histórico para a economia capixaba: Ricardo Ferraço aponta papel estratégico de fábrica da GWM

Até 10 mil empregos para os capixabas. Esse é o tamanho da transformação que a chegada da montadora de automóveis GWM representa para o Espírito Santo. Com investimento previsto de R$ 5 bilhões, o lançamento da nova fábrica da empresa aconteceu nesta quinta-feira (30), em Aracruz.

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“A atração de um investimento como esse, é bom que se diga, nós não concorremos apenas com outros estados brasileiros. Nós concorremos também com outros países para atrair uma empresa como essa, que, muito mais que uma indústria, é uma plataforma tecnológica”, afirma o governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço.

A expectativa é de que o empreendimento impulsione a economia, fortaleça a indústria, atraia novos investimentos e abra um novo ciclo de oportunidades para milhares de famílias do Estado.

“Nesse momento, nós estamos comemorando, nós estamos celebrando a vinda para cá da GWM por sua capacidade, por sua tecnologia, por sua inovação, por tudo que vai representar na geração de oportunidade para os capixabas”, destaca o chefe do Poder Executivo estadual.