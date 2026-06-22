Menina de 7 anos morre após ataque a tiros dentro de casa

Uma menina de 7 anos morreu após ser atingida por disparo durante um ataque a tiros dentro de uma casa na Baixada Fluminense. O caso aconteceu nesta segunda-feira (22).

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De acordo com informações iniciais, os suspeitos teriam invadido a residência ao pular o muro do imóvel. O alvo da ação seria o pai da criança.

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Ainda segundo os primeiros levantamentos, os homens armados atiraram na direção de um armário após ouvirem um barulho dentro da casa. A menina acabou sendo atingida.

A criança foi socorrida em estado gravíssimo e levada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu durante a madrugada. Horas depois, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense foi acionada e investiga a morte da menina. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os envolvidos.