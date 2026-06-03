Messes reúne lideranças para discutir desenvolvimento capixaba

O Movimento Empresarial Sul Espírito Santo (Messes) promoveu, no último dia 26 de maio, um encontro voltado à discussão dos desafios e oportunidades relacionados à BR-101 e ao desenvolvimento econômico do Espírito Santo. O evento foi realizado no Easy Hotel, em Cachoeiro de Itapemirim, e reuniu empresários, lideranças e representantes de instituições ligadas ao setor produtivo capixaba.

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Entre os convidados esteve o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim Junior, que apresentou informações sobre os investimentos previstos para a BR-101, destacando a importância da rodovia para a mobilidade, a logística e o fortalecimento da competitividade do estado. Durante a apresentação, foram abordadas as perspectivas para a modernização da infraestrutura e os impactos esperados para o desenvolvimento regional.

A programação também contou com a participação do presidente do ES em Ação, Fernando Saliba, que compartilhou experiências e iniciativas da entidade voltadas ao crescimento sustentável do Espírito Santo. Em sua fala, ele ressaltou o papel das organizações empresariais na construção de soluções para os desafios econômicos e sociais enfrentados pelas diferentes regiões do estado.

Ao promover o encontro, o Messes reforçou sua proposta de fomentar o diálogo entre o setor produtivo, instituições e lideranças regionais. A iniciativa buscou ampliar a discussão sobre temas estratégicos para o futuro do Espírito Santo, contribuindo para a construção de um ambiente mais favorável ao desenvolvimento, à geração de oportunidades e ao fortalecimento da economia capixaba.