Moradores de Vila Velha terão sábado com serviços gratuitos

O Campo do Normilhão, na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, viverá um sábado diferente no próximo dia 20. A 3ª Edição do Circuito Cultural e Turístico Ação pela Cidadania – Estado Presente em Defesa da Vida vai levar um conjunto de mais de 190 serviços gratuitos, atrações culturais e lazer a quem mais precisa – de crianças a idosos.

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A Ação será realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Casa Civil, com o apoio da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Além de órgãos e secretarias (estaduais e municipais), o evento, que se estenderá das 8h às 17h, contará com nove instituições parceiras.

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As duas primeiras edições da Ação pela Cidadania, realizadas no ano passado, em Cariacica e na Serra, reuniram mais de 23 mil pessoas.

Serviços

Entre os mais de 190 serviços gratuitos estão a emissão de Carteira de Identidade e de registros civis (certidões de Casamento, Nascimento e Óbito).

Na área da saúde, as ações incluem, por exemplo, aferição de glicemia e pressão arterial, vacinação (Influenza, Covid-19, Dengue, Sarampo, Tríplice Viral, entre outras), testagens (HIV, sífilis e hepatite B e C), vacinação antirrábica (cães e gatos), consultas e exames oftalmológicos (com encaminhamento para fornecimento de óculos e prótese ocular) – entre eles biomicroscopia de fundo de olho, tonometria e autorrefração.

A Ação vai oferecer, ainda, orientações sobre amamentação, cuidados odontológicos, além de fisioterapia e massagem.

Serão ofertados também atendimento e orientação jurídica nas áreas cível, familiar, previdenciária e trabalhista, além de direito do consumidor, reconhecimento de paternidade, guarda ou adoção.

Para quem procura recolocação no mercado, haverá emissão da Carteira de Trabalho e intermediação de mão de obra e seguro-desemprego. Para os que procuram qualificação profissional, será possível fazer inscrição no Programa Qualificar ES, do Governo do Estado.

Quem for ao Campo do Normilhão poderá, ainda, renegociar dívidas de serviços de água e energia, e sair de lá como novo corte de cabelo. Haverá, ainda, substituição gratuita de lâmpadas ineficientes por modelos LED, mais econômicos e duráveis. Também serão oferecidos serviços bancários, entre eles Cheque Especial, microcrédito e cartão de crédito.

O ônibus da Delegacia Móvel estará presente, oferecendo, entre outros serviços: atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, registro de Boletim de Ocorrência e solicitação de medidas protetivas de urgência. Haverá, ainda, demonstração de viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O evento será totalmente acessível, também com a presença de intérpretes de Libras.

A Carreta do Programa Pet Vida estará presente, com castração de cães e gatos. O ônibus do Hemoes vai receber doações de sangue. A programação cultural vai ser diversa, com apresentações musicais, teatrais, entre outras. Haverá, ainda, Área Kids, com piscina de bolinhas, pula-pula e brinquedos infláveis, além de distribuição de pipoca e algodão-doce.

“A Ação pela Cidadania é reflexo de uma gestão que coloca a população capixaba no centro das decisões. O nosso Estado avançou muito nos últimos anos, nas mais diversas áreas, e queremos que cada cidadão sinta, na prática, os resultados de uma administração que cuida das pessoas”, afirma o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu.

São parceiros da Ação pela Cidadania: a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), o Hemoes, o Banestes, a Ceturb-ES, o Himaba, o Detran|ES, a Aderes, o Procon-ES, a Fames, a EDP, a Federação Capixaba de Basquete (Fecaba), o Instituto Luz para Vida, o Instituto Unimed Vitória, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), a OAB-ES, o Sebrae-ES, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

Serviço:

3ª Edição do Circuito Cultural e Turístico Ação pela Cidadania – Estado Presente em Defesa da Vida