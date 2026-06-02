Moradores de Vitória poderão eleger representantes para conselho urbano

A Prefeitura de Vitória publicou, nesta segunda-feira (1º), no Diário Oficial do Município, o edital de convocação para o processo eleitoral destinado à escolha de representantes das nove Regiões Administrativas da cidade no Conselho Municipal de Política Urbana (CMPU), para o triênio 2026-2029.

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O CMPU é um espaço de participação popular que permite à população deliberar diretamente nas decisões sobre o desenvolvimento urbano do município. Serão eleitos um representante titular e um suplente por cada uma das nove regiões, totalizando nove vagas titulares.

Reunião com lideranças comunitárias

Antes do início das inscrições, haverá uma reunião com lideranças comunitárias no dia 9 de junho, às 19h, no Auditório do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (CIAC), localizado na Rua Vitório Nunes da Motta, 220, 9º andar, Enseada do Suá. Na ocasião, serão apresentados os procedimentos do processo eleitoral.

Inscrições

As inscrições de candidatos a conselheiros estarão abertas entre os dias 9 e 16 de junho, exclusivamente pelo formulário eletrônico disponibilizado no portal da Prefeitura. Para se candidatar, o interessado deve residir em Vitória, ter ao menos 18 anos, estar em pleno gozo dos direitos civis e não ocupar cargo ou função no Executivo, no Legislativo ou em autarquias do município.

No ato da inscrição, serão exigidos documento oficial com foto, comprovante de residência emitido nos últimos três meses, fotografia e texto de apresentação de até 500 caracteres. A ausência de qualquer desses itens implicará o indeferimento da candidatura. As inscrições devem ser feitas por esse link.

Votação

A votação será presencial e ocorrerá entre os dias 1 e 9 de julho, com início às 18h30 em cada local, sendo permitida a entrada de eleitores até às 20h. Os locais de votação serão divulgados posteriormente no Diário Oficial. Pode votar o morador da respectiva Região Administrativa com idade mínima de 16 anos, mediante apresentação de documento com foto e comprovante de residência.

Apuração e resultado

A apuração será pública e realizada imediatamente após o encerramento da votação. O candidato mais votado em cada região será eleito representante titular, e os demais serão classificados como suplentes, em ordem decrescente de votos. Os resultados serão divulgados no portal oficial da Prefeitura, pelo link: https://sistemas.vitoria.es.gov.br/docOficial/operacoes/exibirDocumento.cfm?cod=28479

Mais informações

Todas as informações constam no edital que pode ser acessado pelo link.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected], pelo telefone (27) 3135-1085 ou pelo WhatsApp (27) 98144-0987 em dias úteis, em horário comercial.