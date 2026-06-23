Moradores do Marbrasa recebem atendimentos gratuitos do CRAS
Ação reuniu serviços de assistência social, saúde, cidadania, inclusão e geração de renda para famílias do bairro.
O bairro Marbrasa recebeu mais uma edição do CRAS em Movimento, que reuniu cerca de 230 moradores em uma manhã voltada ao cuidado, à cidadania e ao acesso a serviços públicos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ação levou atendimentos essenciais para perto da comunidade. Os moradores puderam buscar orientações sobre Cadastro Único, PAIF, BPC, Tarifa Social, Carteira da Pessoa Idosa, programas habitacionais e serviços de inclusão social.
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A iniciativa também contou com orientações do Procon, ampliando o acesso da população a informações sobre direitos do consumidor.
A área da saúde também esteve presente durante o evento. A população teve acesso à vacinação contra influenza, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, testes rápidos e orientações com profissionais da área.
Um dos destaques da ação foi a aproximação entre moradores e oportunidades de trabalho. O HIFA realizou entrevistas diretamente no território, facilitando o contato de candidatos com possibilidades de inserção no mercado.
O evento também promoveu autoestima, autonomia e geração de renda. O Senac participou com ações voltadas à comunidade. A programação ainda contou com orientações sobre empoderamento feminino e oficina de produção de bala baiana, apresentada como alternativa de renda.
Além dos atendimentos realizados no local, equipes da assistência social fizeram visitas domiciliares para atualização do Cadastro Único. A medida ampliou o alcance da ação e permitiu que mais famílias fossem atendidas.
Com a iniciativa, o CRAS em Movimento fortalece a presença da assistência social nos territórios e garante mais acesso, acolhimento e cidadania para as famílias.
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