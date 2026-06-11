Moradores transformam Piaçu em palco da Copa do Mundo 2026
Moradores, comerciantes e empreendedores se uniram para criar a “Rua da Copa”, que receberá a comunidade durante os jogos da Seleção Brasileira.
O distrito de Piaçu, em Muniz Freire, já vive o clima da Copa do Mundo 2026. Moradores, comerciantes e empreendedores locais se uniram para criar a “Rua da Copa”, espaço que receberá a comunidade durante os jogos da Seleção Brasileira e se tornou símbolo da mobilização e do espírito coletivo da população.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa envolveu a ornamentação de ruas e estabelecimentos comerciais com as cores verde e amarela, além da instalação de bandeiras e elementos decorativos alusivos ao campeonato mundial. A ação foi realizada de forma colaborativa, com a doação de tintas por moradores, movimento Piaçu.ES e empresários da comunidade.
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A Rua Nossa Senhora da Conceição foi escolhida para sediar a “Rua da Copa” e concentra a maior parte da decoração. No local, meios-fios, muros e bancos receberam pinturas temáticas, enquanto bandeiras nacionais foram instaladas em diversos pontos da via. A decoração também se estende por outras áreas centrais do distrito, reforçando o envolvimento da comunidade com o evento esportivo.
O comércio local aderiu à iniciativa e preparou uma ambientação especial para o período da competição. Proprietários e funcionários passaram a utilizar vestimentas com as cores da bandeira brasileira, contribuindo para fortalecer o clima de torcida e confraternização.
Para auxiliar na preparação do espaço, a Prefeitura de Muniz Freire, por meio da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes, realizou serviços de limpeza e poda das árvores localizadas no entorno da área, garantindo melhores condições para a ornamentação e para a realização dos encontros comunitários.
A estreia da Seleção Brasileira na competição será acompanhada pela população no próximo sábado (13). A concentração dos torcedores está prevista para as 18h, com transmissão da partida, que começa às 19h, em telão instalado especialmente para o evento. Além da programação esportiva, haverá comercialização de alimentos e bebidas no local.
Os próximos encontros estão programados para os dias 19 e 24 de junho, datas em que a Seleção Brasileira volta a campo pela fase inicial da Copa do Mundo 2026.
A realização da “Rua da Copa” reforça a união dos moradores de Piaçu, movimenta a economia local e valoriza o sentimento de pertencimento que marca a identidade da comunidade, transformando o futebol em um momento de integração e celebração entre as famílias do distrito.
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