Motorista de 49 anos morre após acidente na BR 262 em Ibatiba
Acidente aconteceu na noite deste domingo (21), próximo ao km 168; pista ficou totalmente interditada por cerca de uma hora.
Um homem de 49 anos morreu após uma colisão frontal entre dois carros na BR 262, em Ibatiba. O acidente aconteceu na noite deste domingo (21), por volta das 19h10, próximo ao km 168 da rodovia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu uma Saveiro branca e um Classic branco. Cada veículo tinha um ocupante. No momento do acidente, o tempo e a pista estavam secos.
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Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para apoiar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuaram no local.
Quando os bombeiros chegaram, o Samu já havia socorrido uma das vítimas e feito o transporte para o Pronto-Socorro de Ibatiba. No entanto, o homem não resistiu e morreu durante o atendimento médico.
BR 262 ficou totalmente interditada
Após a colisão, os dois veículos obstruíram as faixas da BR-262. Além disso, houve vazamento de óleo na pista, o que aumentou o risco de novos acidentes.
Por isso, os bombeiros posicionaram a viatura para proteger as equipes durante o atendimento. A PRF também auxiliou na interdição total da rodovia.
A pista ficou fechada até as 20h30, por aproximadamente 60 minutos. A interdição causou congestionamento significativo no trecho. Após a retirada dos carros envolvidos, os bombeiros fizeram a limpeza da pista. Em seguida, a rodovia ficou sob responsabilidade da PRF.
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