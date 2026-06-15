Motorista dorme ao volante, bate em muros e deixa moradores sem água e energia

Um acidente registrado na madrugada de domingo (14) deixou moradores do bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, sem abastecimento de água e energia elétrica. Um carro atingiu dois muros e derrubou a fiação na Avenida Jones dos Santos Neves.

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De acordo com a Polícia Militar, o motorista do Ford Ka vermelho contou que teria adormecido ao volante antes de passar por uma lombada. Com isso, perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra as estruturas.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros ao condutor. Ele relatou fortes dores no peito e em uma das pernas e foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Ainda segundo a PM, o veículo estava com o licenciamento vencido desde 2021. O automóvel seria removido, porém permaneceu no local devido ao risco de eletrização, já que cabos da rede elétrica caíram sobre o carro após o impacto.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender à ocorrência. Os militares utilizaram água para resfriar o motor do veículo, que apresentava superaquecimento e soltava fumaça após a batida.