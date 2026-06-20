Mudanças na NR-01 mobilizam empresários e profissionais no Espírito Santo
Promovido pelo Sindirochas, o evento contou com apoio da Findes e do SESI Saúde e Segurança, patrocínio da Apta, Meo Alimentação, Unimed Sul Capixaba e Sicoob Credirochas, além do apoio institucional da Centrorochas.
As mudanças promovidas pela NR-01 e seus impactos para as empresas estiveram no centro das discussões de duas palestras promovidas pelo Sindirochas nos dias 16 e 17 de junho. Conduzidos por Mauro Marques Muller, auditor fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e coordenador da comissão responsável pela revisão da norma, os encontros reuniram mais de 300 participantes em Cachoeiro de Itapemirim e Vitória.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O elevado interesse pelo tema levou à lotação máxima dos dois eventos, que reuniram lideranças empresariais, gestores, profissionais de Recursos Humanos e especialistas das áreas de Saúde e Segurança do Trabalho em busca de orientações sobre a aplicação prática da norma e seus reflexos no ambiente corporativo. Representando o Sindirochas, o diretor executivo Celmo de Freitas acompanhou as palestras e ressaltou a importância de iniciativas que aproximem as empresas das discussões técnicas relacionadas à NR-01.
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Durante as apresentações, Muller detalhou os principais aspectos relacionados à gestão dos fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, abordando temas como a integração entre a NR-01 e a NR-17, a identificação e avaliação dos riscos, a participação dos trabalhadores no processo de gestão e os critérios que deverão orientar a atuação da fiscalização.
O auditor destacou que as auditorias serão baseadas em evidências e observarão aspectos como a implementação do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), a realização da Avaliação Ergonômica Preliminar (AEP), a inclusão dos fatores psicossociais nos processos de gestão de riscos e a adoção de medidas de prevenção compatíveis com os riscos identificados.
Após a palestra, foi realizado um painel mediado pelo assessor jurídico do Sindirochas para questões trabalhistas, Henrique Nelson Ferreira. O momento reuniu advogados convidados e ainda contou com participação ativa do público, com esclarecimento de dúvidas e debates sobre desafios enfrentados pelas empresas na implementação das exigências previstas na norma.
Como forma de ampliar o acesso às informações compartilhadas durante os encontros, o Sindirochas disponibilizou a apresentação da palestra “NR-01 e Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho: Como Será a Fiscalização?”, ministrada por Mauro Marques Muller. O material está disponível para acesso no site do Sindirochas. Acesse aqui: https://www.sindirochas.com/comunicado.php?q=oiPKpp
Promovido pelo Sindirochas, o evento contou com apoio da Findes e do SESI Saúde e Segurança, patrocínio da Apta, Meo Alimentação, Unimed Sul Capixaba e Sicoob Credirochas, além do apoio institucional da Centrorochas.
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