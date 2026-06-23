Mulher investigada por tráfico na Bahia é presa na Serra

Uma mulher de 28 anos, investigada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, foi presa pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), nessa terça-feira (23), no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra.

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A prisão ocorreu por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), em ação conjunta com a Polícia Civil da Bahia (PCBA). Contra a suspeita, havia um mandado de prisão preventiva em aberto.

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De acordo com as investigações, a mulher integrava uma organização criminosa denominada Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), com atuação no Estado da Bahia.

O chefe do Denarc, delegado Ricardo Almeida, informou que a operação contou com informações compartilhadas pela Polícia Civil da Bahia. Segundo ele, as equipes se deslocaram até Lagoa de Jacaraípe e localizaram a suspeita quando ela seguia para casa.

“As equipes policiais se deslocaram até o bairro Lagoa de Jacaraípe, onde localizaram a suspeita a caminho de sua residência. Ao ser informada sobre o mandado de prisão preventiva, ela foi conduzida à autoridade policial para os procedimentos cabíveis”, detalhou o delegado.

Após os procedimentos de praxe, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional. Ela permanece à disposição da Justiça.