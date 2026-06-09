Prefeitura divulga calendário do fumacê em Mimoso do Sul
Veículo percorrerá bairros e comunidades de Mimoso do Sul entre os dias 9 e 12 de junho, sempre a partir das 17h, como reforço no combate ao Aedes aegypti.
A Prefeitura de Mimoso do Sul iniciou uma nova etapa de combate ao mosquito Aedes aegypti com a circulação do carro fumacê em diversos bairros e comunidades do município. A ação ocorre entre os dias 9 e 12 de junho, sempre a partir das 17h, e tem como objetivo reduzir a população do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a administração municipal, o cronograma começou na segunda-feira (9), contemplando as localidades de Vila da Penha, Mangueira, Recanto Verde e Morada do Cysne. Na terça-feira (10), a aplicação foi realizada em Alto São Sebastião, Funil e Loteamento Santa Marta. Já nesta quarta-feira (11), o fumacê atende os bairros Serra, Serrano, Itapuã e Café Moça. O trabalho será concluído na quinta-feira (12), passando pelas regiões de Pratinha, Vista Alegre, Centro e Antiga Exposição.
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Durante a passagem do veículo, a recomendação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas para aumentar a eficácia da ação. Também é importante proteger alimentos, animais domésticos e pessoas mais sensíveis, seguindo as orientações das equipes de saúde.
Cronograma do carro fumacê
9 de junho
- Vila da Penha
- Mangueira
- Recanto Verde
- Morada do Cysne
10 de junho
- Alto São Sebastião
- Funil
- Loteamento Santa Marta
11 de junho
- Serra
- Serrano
- Itapuã
- Café Moça
12 de junho
- Pratinha
- Vista Alegre
- Centro
- Antiga Exposição
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