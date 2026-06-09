Cidades

Prefeitura divulga calendário do fumacê em Mimoso do Sul

Veículo percorrerá bairros e comunidades de Mimoso do Sul entre os dias 9 e 12 de junho, sempre a partir das 17h, como reforço no combate ao Aedes aegypti.

A foto mostra Aedes aegypti
Fonte: Freepik

A Prefeitura de Mimoso do Sul iniciou uma nova etapa de combate ao mosquito Aedes aegypti com a circulação do carro fumacê em diversos bairros e comunidades do município. A ação ocorre entre os dias 9 e 12 de junho, sempre a partir das 17h, e tem como objetivo reduzir a população do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

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De acordo com a administração municipal, o cronograma começou na segunda-feira (9), contemplando as localidades de Vila da Penha, Mangueira, Recanto Verde e Morada do Cysne. Na terça-feira (10), a aplicação foi realizada em Alto São Sebastião, Funil e Loteamento Santa Marta. Já nesta quarta-feira (11), o fumacê atende os bairros Serra, Serrano, Itapuã e Café Moça. O trabalho será concluído na quinta-feira (12), passando pelas regiões de Pratinha, Vista Alegre, Centro e Antiga Exposição.

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Durante a passagem do veículo, a recomendação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas para aumentar a eficácia da ação. Também é importante proteger alimentos, animais domésticos e pessoas mais sensíveis, seguindo as orientações das equipes de saúde.

Cronograma do carro fumacê

9 de junho

  • Vila da Penha
  • Mangueira
  • Recanto Verde
  • Morada do Cysne

10 de junho

  • Alto São Sebastião
  • Funil
  • Loteamento Santa Marta

11 de junho

  • Serra
  • Serrano
  • Itapuã
  • Café Moça

12 de junho

  • Pratinha
  • Vista Alegre
  • Centro
  • Antiga Exposição

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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