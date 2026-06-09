Prefeitura divulga calendário do fumacê em Mimoso do Sul

A Prefeitura de Mimoso do Sul iniciou uma nova etapa de combate ao mosquito Aedes aegypti com a circulação do carro fumacê em diversos bairros e comunidades do município. A ação ocorre entre os dias 9 e 12 de junho, sempre a partir das 17h, e tem como objetivo reduzir a população do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

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De acordo com a administração municipal, o cronograma começou na segunda-feira (9), contemplando as localidades de Vila da Penha, Mangueira, Recanto Verde e Morada do Cysne. Na terça-feira (10), a aplicação foi realizada em Alto São Sebastião, Funil e Loteamento Santa Marta. Já nesta quarta-feira (11), o fumacê atende os bairros Serra, Serrano, Itapuã e Café Moça. O trabalho será concluído na quinta-feira (12), passando pelas regiões de Pratinha, Vista Alegre, Centro e Antiga Exposição.

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Durante a passagem do veículo, a recomendação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas para aumentar a eficácia da ação. Também é importante proteger alimentos, animais domésticos e pessoas mais sensíveis, seguindo as orientações das equipes de saúde.

Cronograma do carro fumacê

9 de junho

Vila da Penha

Mangueira

Recanto Verde

Morada do Cysne

10 de junho

Alto São Sebastião

Funil

Loteamento Santa Marta

11 de junho

Serra

Serrano

Itapuã

Café Moça

12 de junho