Nova edição do Emprega Cachoeiro acontece nesta segunda (22)

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) realiza, na próxima segunda-feira (22), uma nova edição do Emprega Cachoeiro, um programa que tem como objetivo incentivar a geração de emprego e renda para a população do município.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A nova e recém inaugurada sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), localizada na Rua Moreira, nº 39, bairro Independência, em Cachoeiro, será o palco desta edição, a partir das 14h.

Leia também: Empresa contrata Analista de RH com benefícios de transporte para atuar no Sul do ES

O Frigolima, uma das empresas participantes, está com oferta de vagas para operador de caixa, operador de loja, repositor de hortifruti, repositor de frios, açougueiro e auxiliar de serviços gerais.

Os requisitos são: comprometimento e responsabilidade, facilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, experiência na função (será um diferencial, obrigatória para açougueiro), boa comunicação e atendimento ao cliente (para funções de atendimento) além de noção de informática.

Já o Supermercado Targa também oferece vagas de emprego nesta edição do Emprega Cachoeiro para as posições de: operador de caixa (ensino médio completo, organização e boa comunicação e preferencialmente acima de 25 anos), repositor de mercadorias (ensino médio completo, pontualidade no horário de trabalho, preferencialmente acima de 30 anos), auxiliar de açougueiro (ensino médio completo, pontualidade no horário de trabalho, preferencialmente acima de 30 anos) e repositor de frios e fatiados (boa comunicação e comprometimento, pontualidade no horário de trabalho, preferencialmente acima de 25 anos, não precisa experiência). A empresa oferece plano de saúde e plano odontológico, vale-transporte e vale-alimentação.

A empresa Mendes Talent oferece vagas para auxiliar de logística e pede que o candidato tenha disponibilidade de horário. Não é necessário ter experiência. Os candidatos interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais com foto e, se preferirem, o currículo impresso.

O Emprega Cachoeiro reúne empresas e trabalhadores em um único espaço, facilitando o acesso a oportunidades de emprego, o cadastramento de currículos e a oferta de orientações profissionais. A iniciativa aproxima quem busca uma colocação no mercado de trabalho das empresas que precisam contratar, promovendo mais agilidade e eficiência na geração de empregos no município.

Fique ligado!

Emprega Cachoeiro

Data: 22/06 (segunda-feira)

Horário: 14h

Local: Senac – Rua Moreira, 39, Independência, Cachoeiro de Itapemirim/ES