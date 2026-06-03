Nova taxação dos EUA preocupa setor de rochas naturais brasileiras
Setor de rochas naturais demonstra preocupação com proposta dos EUA de aplicar sobretaxa de 25% sobre exportações brasileiras e alerta para impactos econômicos.
A possibilidade de uma nova sobretaxa de 25% sobre parte das exportações brasileiras para os Estados Unidos acendeu o alerta no setor de rochas naturais. A medida foi anunciada nesta terça-feira (2) pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos (USTR) e ainda depende de etapas previstas na legislação americana antes de uma eventual implementação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A proposta surgiu após a conclusão de uma investigação conduzida pelo governo norte-americano sobre práticas consideradas restritivas ao comércio dos Estados Unidos. Caso avance, a medida poderá impactar diversos segmentos exportadores brasileiros, incluindo a indústria de rochas naturais, um dos setores com forte presença no mercado americano.
De acordo com a Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas), apesar de parte dos produtos brasileiros ter sido incluída na lista de exceções divulgada pelo USTR, o cenário ainda gera preocupação. Entre os códigos contemplados está o HTSUS 6802.99.00, referente à categoria “Pedra monumental ou para construção, trabalhada, n.e.”, que engloba, entre outros materiais, os quartzitos brasileiros.
No entanto, a entidade destaca que aproximadamente 45% do faturamento das exportações brasileiras de rochas naturais continua potencialmente exposto aos efeitos da proposta. Entre os produtos que não aparecem na lista de exceções estão granitos, mármores, ardósias e outros materiais enquadrados em diferentes códigos tarifários.
Segundo o presidente da Centrorochas, Tales Machado, o impacto pode atingir diretamente a competitividade do setor.
“A preocupação do setor permanece elevada. Os Estados Unidos são o principal destino das exportações brasileiras de rochas naturais e a proposta anunciada pelo USTR volta a colocar sob risco aproximadamente 45% do faturamento exportado pelo setor. A inclusão de um código de nossos produtos entre as exceções é uma informação relevante, mas ainda estamos avaliando os impactos sobre outras categorias importantes da nossa pauta exportadora”, afirma Tales Machado.
O dirigente ressalta ainda que os reflexos podem ser mais severos para empresas de menor porte.
“O impacto é ainda mais severo entre as pequenas e médias empresas, que, em sua maioria, dependem quase exclusivamente da exportação desses materiais para manter suas operações. Em muitos casos, trata-se de 100% da receita dessas companhias, o que torna sua sustentabilidade econômica e a preservação dos postos de trabalho altamente ameaçadas”, completou o líder setorial.
Processo segue em análise
Apesar da conclusão da investigação, a aplicação da sobretaxa ainda não está definida. O processo prevê consultas públicas, manifestações de partes interessadas e uma audiência oficial antes da decisão final sobre possíveis medidas corretivas.
Entre os próximos marcos do cronograma estão uma audiência pública marcada para 6 de julho e o prazo legal de 15 de julho para eventual definição e implementação das medidas propostas.
Diante desse cenário, a Centrorochas avalia que o momento exige a manutenção dos canais de diálogo institucional construídos nos últimos meses entre representantes do setor brasileiro e interlocutores estratégicos nos Estados Unidos.
Agenda de diplomacia empresarial
Desde o anúncio das primeiras medidas tarifárias americanas, em 2025, a entidade intensificou sua atuação institucional em território norte-americano. A agenda inclui reuniões em Washington e interlocução com entidades empresariais, representantes políticos, especialistas em comércio internacional e organizações ligadas à cadeia da construção civil.
O objetivo, segundo a associação, é ampliar o entendimento sobre a importância econômica das rochas naturais brasileiras para o mercado americano e fortalecer o relacionamento entre os dois países.
A Centrorochas informou que continuará acompanhando os desdobramentos do processo e ampliando o diálogo com autoridades e entidades dos Estados Unidos durante as próximas etapas previstas pelo USTR.
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