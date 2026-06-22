Novas regras de trânsito entram em vigor em bairro de Alegre

A Prefeitura de Alegre anunciou mudanças no trânsito do bairro Campo de Aviação. A partir da nova orientação, algumas vias da região passam a contar com sentidos obrigatórios de tráfego.

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A informação foi divulgada pela administração municipal, por meio da Secretaria Executiva de Ordem, Segurança e Urbanismo (SEOSU). A medida vale para automóveis, motocicletas e demais veículos.

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Segundo a Prefeitura, a alteração busca melhorar o fluxo no bairro e aumentar a segurança de condutores, pedestres e moradores da região.

Com as mudanças, os motoristas devem ficar atentos à nova sinalização instalada no local. O mapa divulgado pela administração indica os pontos de fluxo obrigatório, os novos sentidos de circulação e as vias que permanecem em mão dupla.

A Prefeitura reforça que a atenção dos condutores é essencial durante o período de adaptação. A orientação é respeitar a sinalização e seguir as novas regras de circulação para evitar transtornos no trânsito.

A administração municipal também pede que os moradores compartilhem a informação para que mais pessoas conheçam as mudanças no Campo de Aviação.