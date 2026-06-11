Novo filme de Steven Spielberg mistura ficção científica e mistério global
Além de Dia D, os cinemas de Cachoeiro de Itapemirim contam com uma programação diversificada.
Em Dia D, Steven Spielberg volta a explorar os limites da ficção científica em uma história marcada por mistério, tensão e acontecimentos de escala global. O longa, desenvolvido em parceria com o roteirista David Koepp, acompanha um cenário de crescente inquietação após um evento inexplicável ser transmitido ao vivo para milhões de pessoas em todo o mundo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A partir desse momento, fenômenos estranhos começam a surgir em diferentes regiões do planeta. Enquanto a população tenta compreender o que está acontecendo, informações sigilosas e segredos militares vêm à tona, provocando uma crise internacional sem precedentes e aumentando ainda mais o clima de incerteza.
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Com o avanço dos acontecimentos, sinais de uma inteligência alienígena passam a se tornar cada vez mais evidentes. Cientistas, autoridades, pesquisadores e cidadãos comuns precisam enfrentar uma realidade que desafia tudo o que conheciam até então: a possibilidade de que a humanidade nunca esteve sozinha no universo.
Além de Dia D, os cinemas de Cachoeiro de Itapemirim contam com uma programação diversificada, reunindo produções de ação, aventura, suspense, animação e fantasia. As salas oferecem sessões em diferentes horários, ampliando as opções de entretenimento para públicos de todas as idades.
Programação completa – Cine Unimed
Sábado – sessões somente até às 17h
Sala 01
Dia D (2D)
- Sábado e domingo – 15h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 18h15 (DUBLADO)
- Todos os dias – 21h (LEGENDADO)
Sala 02
Mestres do Universo (2D)
- Sábado e domingo – 15h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 18h | 20h45 (DUBLADO)
Sala 03
Os Peludos 2 (2D)
- Sábado e domingo – 15h15 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 15,00
Todo Mundo em Pânico 6 (2D)
- Todos os dias – 17h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 19h | 21h00 (DUBLADO)
Sala 04
Super Mario Galaxi: O Filme (2D)
- Sábado e domingo – 14h15 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00
Michael (2D)
- Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Backrooms: Um Não Lugar (2D)
- Todos os dias – 18h45 (DUBLADO)
O Diabo Veste Prada 2 (2D)
- Todos os dias – 21h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Programação completa – Cine Ritz Perim
Sábado – sessões somente até às 16h45
Os Peludos 2 (2D)
Sala 01
- Todos os dias – 15h | 18h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Todo Mundo Em Pânico 6 (2D)
- Todos os dias – 16h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO)
Sala 02
Mestres do Universo (2D)
- Todos os dias – 15h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 18h | 20h45 (DUBLADO)
Sala 03
Dia D (2D)
- Todos os dias – 15h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO)
A Saga Crepúsculo: Eclipse (2D)
- Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
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