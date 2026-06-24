O maior erro que os produtores de café cometem ao tentar mecanizar lavouras em montanhas

A cafeicultura de montanha, uma das principais marcas da produção agrícola do Caparaó e de outras regiões do Espírito Santo, será destaque no PROINTEC Agricultura in Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite. O evento acontece entre os dias 2, 3 e 4 de julho, no Centro de Eventos de Guaçuí, reunindo produtores rurais, especialistas e profissionais ligados ao desenvolvimento do agronegócio capixaba. O evento conta com inscrições gratuitas e certificação.

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Entre os temas da programação está a palestra “Vencendo a declividade: tecnologia e mecanização na cafeicultura de montanha”, que será apresentada pelo engenheiro agrônomo Michel de Assis e Silva. Mestre em Produção Vegetal, ele atua há mais de 20 anos na cafeicultura de montanha e possui ampla experiência em assistência técnica, manejo de lavouras, conservação do solo, mecanização agrícola e planejamento de propriedades cafeeiras.

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O tema também dialoga com a necessidade de tornar a cafeicultura mais competitiva. Com a escassez de mão de obra no campo e o aumento dos custos de produção, produtores buscam alternativas para manter a qualidade do café e melhorar a rentabilidade das lavouras.

Realidade do Caparaó

Na região do Caparaó, onde muitas propriedades trabalham com café arábica em áreas de altitude, o desafio é equilibrar tradição, qualidade e inovação. A mecanização adaptada pode ajudar o produtor a ganhar eficiência sem perder as características que valorizam o café produzido nas montanhas.

Segundo Michel de Assis e Silva, “a inclinação do terreno, também a altura que os taludes vão ser construídos, a altura de barranco que vai dar. Então a gente tem que levar isso tudo em consideração para que, ao invés de causar benefícios, a gente não cause prejuízo à área. No quesito conservação de solo, a gente entende que existe um ganho, porque a gente vai evitar a erosão, principalmente aquela erosão laminar, que às vezes a gente não consegue perceber no curto prazo”.

“Construir terraços para facilitar a mecanização, melhora a questão produtiva. Porque existirá uma melhor infiltração da água no solo, sem deixar que aconteça esse coamento superficial, que é a erosão laminar, fazendo com que melhore a capacidade de retenção de água desse solo”, continua o engenheiro agrônomo.

Michel cita que a mecanização na cafeicultura de montanha já é uma realidade possível também para pequenas propriedades. “O mercado oferece equipamentos compactos, como tratores de menor porte, capazes de atuar em áreas reduzidas e auxiliar em diferentes operações da lavoura. Como exemplo, cita o Mahindra 2025, de 25 cavalos, que pode atender produtores interessados em mecanizar parte das atividades dentro de suas áreas”, explica.

O futuro da cafeicultura na região de montanhas

Sobre o tema, o especialista aponta que: “com relação ao futuro da cafeicultura na região de montanhas, eu acredito que vai ficar no modelo híbrido, semimecanizado. Por mais que a gente queira mecanizar todas as áreas vão existir áreas que o terreno não vai permitir a mecanização. As vezes a declividade é muito grande e acaba comprometendo a área”, ressaltou.

“Os erros que o produtor deve evitar ao tentar mecanizar a lavoura é não buscar orientação técnica com relação a melhor forma de mecanizar sua área. O que acontece hoje é a desinformação a cerca do assunto e por conta disso muitos erros vêm sendo cometido. Então a desinformação é um erro muito grande que pode colocar tudo a perder em relação ao benefício da mecanização”.

Para Michel, a tecnologia pode contribuir diretamente para manter a qualidade dos cafés produzidos no Caparaó, ao permitir que o produtor execute os manejos no momento adequado. Ele cita a adubação como exemplo: quando feita no tempo certo, ela evita perdas nutricionais nas plantas e favorece o desenvolvimento dos grãos.

A palestra do engenheiro agrônomo ocorre no primeiro dia do evento, quinta-feira, 2 de julho, e terá entrada gratuita.

Prointec – Agricultura In Foco

O PROINTEC Agricultura in Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite, conta com a promoção do AQUINOTICIAS.COM e realização do Instituto de Inovação e Empreendedorismo do Espírito Santo.

O apoio é formado por diversas instituições, incluindo o Instituto ICCA, MCI (Mobilização Capixaba pela Inovação), Inova Pop, FAPES (Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo), Governo do Estado do Espírito Santo (através da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca), SENAR Espírito Santo, SEBRAE, Prefeitura de Guaçuí, Inovaagro (Inovabilidade na Agropecuária do Espírito Santo) e Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural).

SERVIÇO

Prointec Agricultura In Foco – Edição Expo Caparaó