Operação da PM evita possível confronto entre facções em Cachoeiro
Durante a abordagem, dois suspeitos foram detidos, sendo um deles menor de idade.
Na tarde desta sexta-feira (12), equipes da Força Tática do 9º Batalhão realizaram a apreensão de uma arma de fogo, munições, dinheiro e aparelhos celulares durante uma ação no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os militares receberam informações de que um indivíduo estaria armado e se deslocando em direção ao bairro Zumbi com a intenção de atacar integrantes de uma facção rival. Diante das informações, as equipes iniciaram diligências e localizaram o veículo suspeito na Rodovia Mauro Miranda Madureira.
Durante a abordagem, dois suspeitos foram detidos, sendo um deles menor de idade. Nas buscas, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40, dois carregadores, 35 munições do mesmo calibre, R$ 1.709,00 em espécie e dois aparelhos celulares. O veículo utilizado pelos suspeitos foi removido ao pátio credenciado pelo Detran.
Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional para as providências cabíveis.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726