Operação da PM evita possível confronto entre facções em Cachoeiro

Na tarde desta sexta-feira (12), equipes da Força Tática do 9º Batalhão realizaram a apreensão de uma arma de fogo, munições, dinheiro e aparelhos celulares durante uma ação no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Os militares receberam informações de que um indivíduo estaria armado e se deslocando em direção ao bairro Zumbi com a intenção de atacar integrantes de uma facção rival. Diante das informações, as equipes iniciaram diligências e localizaram o veículo suspeito na Rodovia Mauro Miranda Madureira.

Durante a abordagem, dois suspeitos foram detidos, sendo um deles menor de idade. Nas buscas, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40, dois carregadores, 35 munições do mesmo calibre, R$ 1.709,00 em espécie e dois aparelhos celulares. O veículo utilizado pelos suspeitos foi removido ao pátio credenciado pelo Detran.

Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional para as providências cabíveis.