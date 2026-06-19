Tiro de Guerra de Guaçuí celebra 75 anos de história

Na noite da última quinta-feira, o Tiro de Guerra 01-013 de Guaçuí realizou uma solenidade especial em comemoração aos seus 75 anos de criação. O evento reuniu autoridades civis e militares, ex-atiradores, familiares, amigos da instituição e a atual turma de atiradores, marcando uma das mais importantes datas da história do TG no município.

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Criado em 20 de junho de 1951, o Tiro de Guerra de Guaçuí tem desempenhado um papel fundamental na formação cívica e cidadã de milhares de jovens da região. Ao longo de sua trajetória, a instituição já formou 2.919 atiradores, consolidando-se como uma verdadeira escola de cidadania e civismo.

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A cerimônia contou com a participação da Fanfarra Amigos Para Sempre, do município de Ibitirama, que abrilhantou o evento. Durante a solenidade, foram entregues Certificados de Amigo do Tiro de Guerra a personalidades e colaboradores que contribuem para o fortalecimento da instituição, além da Medalha Mérito do Tiro de Guerra, destinada a cidadãos que se destacaram pelos relevantes serviços prestados à sociedade.

Outro momento marcante foi a entrega da Medalha Militar com Passador de Ouro ao Chefe de Instrução do TG 01-013, Subtenente Jandovi da Silva Fernandes, condecoração concedida pelo Exército Brasileiro em reconhecimento aos mais de 30 anos de bons serviços prestados à instituição.

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a homenagem aos veteranos e ex-atiradores que passaram pelo Tiro de Guerra ao longo das últimas décadas. Reunidos à frente da tropa formada, eles simbolizaram a continuidade de uma história construída por gerações de cidadãos que tiveram sua formação marcada pela instituição.

Em seu pronunciamento, o Subtenente Jandovi destacou a importância dos veteranos para a construção da história do Tiro de Guerra:

“Neste momento, ao vermos nossos veteranos posicionados à frente da tropa, temos a representação viva dos 75 anos do Tiro de Guerra de Guaçuí. À frente estão homens que, em diferentes épocas, vestiram esta farda e ajudaram a construir o legado desta instituição. Atrás deles está a nova geração de atiradores, que tem a missão de manter vivos os mesmos valores de civismo, disciplina, respeito e amor à Pátria.”

O Chefe de Instrução também ressaltou que o sucesso da instituição ao longo de sete décadas e meia é resultado do trabalho conjunto de militares, autoridades, colaboradores, familiares e da própria comunidade guaçuiense.

A programação foi encerrada com o tradicional desfile da tropa e o canto dos parabéns pelos 75 anos do TG 01-013, seguido de uma confraternização entre os participantes.

A celebração reforçou a importância do Tiro de Guerra para Guaçuí e para a região do Caparaó, mantendo viva sua missão de formar cidadãos comprometidos com os valores da ética, da disciplina, da responsabilidade e do amor ao Brasil.