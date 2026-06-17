Piúma: acesso à BR-101 é alterado para quem trafega pela ES-375

Os motoristas que saem de Piúma pela ES-375 e desejam acessar a BR-101 em direção ao Rio de Janeiro deverão adotar um novo trajeto a partir desta quarta-feira (17). A mudança é parte do avanço das obras de duplicação da rodovia e da construção do novo dispositivo de retorno em desnível no km 370,600, em Anchieta.

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De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia, com a implantação da segunda fase do desvio operacional, os usuários passarão a trafegar integralmente pela nova pista construída no trecho, permitindo o avanço das intervenções necessárias para a implantação definitiva da estrutura. A nova configuração também trará ganhos para a segurança viária e contará com sinalização horizontal e vertical para orientar os motoristas.

O que muda para os motoristas

Quem segue pela BR-101 no sentido Rio de Janeiro continuará utilizando o mesmo trajeto atualmente praticado, sem alterações significativas. O retorno permanecerá sendo realizado no dispositivo de acesso a Iconha, no km 373,600.

continuará utilizando o mesmo trajeto atualmente praticado, sem alterações significativas. O retorno permanecerá sendo realizado no dispositivo de acesso a Iconha, no km 373,600. Quem trafega no sentido Vitória e precisa retornar para o sentido Rio de Janeiro passará a utilizar uma nova alça de retorno implantada cerca de 200 metros à frente da localização atual. Todo o percurso estará devidamente sinalizado para orientar os usuários.

passará a utilizar uma nova alça de retorno implantada cerca de 200 metros à frente da localização atual. Todo o percurso estará devidamente sinalizado para orientar os usuários. Quem acessa a BR-101 pela ES-375 (acesso a Piúma) com destino ao Rio de Janeiro deverá realizar conversão à direita e utilizar a nova alça de retorno implantada cerca de 100 metros para acessar o sentido sul da rodovia. Com a nova configuração, a conversão direta à esquerda deixará de ser permitida.

deverá realizar conversão à direita e utilizar a nova alça de retorno implantada cerca de 100 metros para acessar o sentido sul da rodovia. Com a nova configuração, a conversão direta à esquerda deixará de ser permitida. Quem tem como destino o sentido norte da BR-101 poderá continuar seguindo normalmente em direção a Vitória.

Mais segurança durante as obras

A alteração será mantida até a conclusão das obras no trecho, prevista para ocorrer até dezembro de 2026. Além de permitir o avanço das obras, a mudança também traz ganhos importantes para a segurança viária. Atualmente, os motoristas que saem da ES-375 e desejam acessar o sentido sul da BR-101 precisam cruzar os dois fluxos de tráfego na rotatória existente. Com a nova operação, será necessário aguardar apenas uma oportunidade de entrada no fluxo da rodovia, reduzindo significativamente os pontos de conflito e o risco de acidentes.

A segurança será reforçada ainda pela implantação de nova sinalização horizontal e vertical ao longo do trecho, indicando os novos movimentos de tráfego e orientando os condutores durante o período de obras.

Avanço das intervenções

Esta fase é fundamental para a continuidade das obras em execução no local, que incluem a movimentação de aproximadamente 90 mil metros cúbicos de material, a implantação de estruturas de contenção e a construção de dois viadutos que irão compor o novo dispositivo em desnível.

Quando concluída, a obra proporcionará mais fluidez, conforto e segurança aos usuários da BR-101, eliminando travessias em nível e reduzindo conflitos entre os diferentes movimentos de tráfego.

A Ecovias Capixaba orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região e a respeitarem a sinalização implantada no trecho, contribuindo para a segurança dos usuários e das equipes que atuam na execução das obras.