Polícia encontra macaco-sagui e outras espécies em cativeiro irregular no ES

Uma mulher de 46 anos foi detida pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) por manter 13 animais silvestres em cativeiro sem autorização ambiental em um imóvel no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. A ação foi realizada nesta terça-feira (16) pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), com apoio da Prefeitura de Vila Velha.

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A fiscalização teve início após uma denúncia anônima que apontava a possível criação irregular de animais silvestres na residência. No local, os policiais receberam autorização da moradora para realizar a vistoria.

Durante a inspeção, foram encontrados um macaco-sagui, um coleiro, cinco agapornes, três periquitos-rei, dois tigres-d’água e um jabuti. Segundo a Polícia Civil, a responsável pelo imóvel não apresentou licença, permissão ou autorização emitida pelo órgão ambiental competente para a manutenção dos espécimes.

Os animais foram apreendidos administrativamente com apoio da Prefeitura de Vila Velha e encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), unidade responsável pela identificação, recuperação e destinação de animais resgatados ou apreendidos.

A mulher foi conduzida à autoridade policial e assinou um Termo Circunstanciado (TC) por crime contra a fauna, previsto no artigo 29 da Lei Federal nº 9.605/1998. Após assumir o compromisso de comparecer à Justiça quando convocada, ela foi liberada, conforme determina a legislação.