Polícia Militar apreende drogas e munição durante ação em Piúma

A Polícia Militar apreendeu drogas, munição, celulares, dinheiro e uma balança de precisão durante uma ação no bairro Céu Azul, em Piúma, na noite de sexta-feira (19). A ocorrência aconteceu na Rua Belmonte, durante patrulhamento preventivo.

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Segundo o boletim, a equipe policial viu um suspeito em atitude considerada suspeita perto do acesso a algumas residências. Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu em direção ao interior dos imóveis e não foi localizado.

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Durante a tentativa de abordagem, os policiais encontraram oito pinos de cocaína que teriam sido dispensados pelo suspeito durante a fuga.

Na sequência da ação, a equipe observou dois homens dentro de uma residência. De acordo com o registro policial, eles começaram a arremessar invólucros pela janela ao perceberem a presença dos militares.

Os policiais fizeram a abordagem e localizaram mais drogas no local. Ao todo, a ocorrência registrou a apreensão de 60 unidades de cocaína, com aproximadamente 40 gramas, e 15 unidades de maconha, também com cerca de 40 gramas.

A equipe ainda apreendeu uma munição calibre .32 deflagrada, uma balança de precisão, dois celulares e R$ 70 em dinheiro.

Os dois homens abordados foram conduzidos à autoridade policial competente. Conforme o histórico da ocorrência, a consulta ao sistema apontou que um dos conduzidos tinha mandado de prisão em aberto.

O material apreendido foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.