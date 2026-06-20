Polícia Militar cumpre mandados e apreende arma de fogo no litoral Sul

A Polícia Militar prendeu duas mulheres e apreendeu um revólver calibre 32 municiado durante uma abordagem no bairro Céu Azul, em Piúma. A ocorrência aconteceu na madrugada deste sábado (20), na Avenida Piúma.

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Os militares faziam patrulhamento ostensivo preventivo pela região quando visualizaram um carro estacionado nas proximidades de um bar. Diante das informações levantadas pela equipe, os policiais decidiram realizar a abordagem.

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Durante a busca no veículo, a equipe não encontrou material ilícito. No entanto, na revista pessoal, os militares localizaram uma arma de fogo na cintura de uma das abordadas.

De acordo com o registro policial, o revólver estava em um coldre de tecido e carregado com cinco munições calibre 32. A mulher informou aos policiais que portava a arma por causa de supostas ameaças.

Após consulta aos sistemas, a PM constatou que as duas abordadas tinham mandados de prisão em aberto relacionados ao artigo 121 do Código Penal, que trata de homicídio.

A equipe cumpriu as ordens judiciais e encaminhou as duas mulheres à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, onde o caso ficou à disposição da autoridade policial.

Além do revólver, os policiais apreenderam cinco munições e um coldre de tecido. O material foi entregue na unidade policial para as providências cabíveis.