Polícia Militar prende suspeito de tráfico e apreende drogas em Guaçuí
Suspeito foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia Civil de Alegre junto com todo o material apreendido.
Um homem foi preso pela Polícia Militar, na última quinta-feira (11), no bairro São José, em Guaçuí, após uma ação da Força Tática do 3º Batalhão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a PM, as equipes realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre a comercialização de entorpecentes na região.
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Durante a abordagem, um indivíduo em atitude suspeita tentou fugir ao perceber a presença da viatura, mas foi contido pelos policiais.
Com o suspeito, a PM apreendeu:
- 72 tiras de maconha (aproximadamente 698,78 g)
- Duas porções médias de maconha (27,43 g)
- 53 buchas de maconha (87,49 g)
- Duas buchas de haxixe
Também foram encontrados R$ 75 em dinheiro, materiais usados para embalar drogas, anotações relacionadas ao tráfico e um aparelho celular.
O suspeito foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia Civil de Alegre, juntamente com todo o material apreendido, para as medidas cabíveis.
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