Polícia Militar prende suspeito de tráfico e apreende drogas em Guaçuí

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na última quinta-feira (11), no bairro São José, em Guaçuí, após uma ação da Força Tática do 3º Batalhão.

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De acordo com a PM, as equipes realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre a comercialização de entorpecentes na região.

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Durante a abordagem, um indivíduo em atitude suspeita tentou fugir ao perceber a presença da viatura, mas foi contido pelos policiais.

Com o suspeito, a PM apreendeu:

72 tiras de maconha (aproximadamente 698,78 g)

Duas porções médias de maconha (27,43 g)

53 buchas de maconha (87,49 g)

Duas buchas de haxixe

Também foram encontrados R$ 75 em dinheiro, materiais usados para embalar drogas, anotações relacionadas ao tráfico e um aparelho celular.

O suspeito foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia Civil de Alegre, juntamente com todo o material apreendido, para as medidas cabíveis.