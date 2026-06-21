Por que o União Brasil declarou apoio a Rose de Freitas para o Senado Federal?

O União Brasil oficializou neste sábado (20) apoio à pré-candidatura da ex-senadora Rose de Freitas ao Senado Federal nas eleições de 2026. O anúncio foi feito durante a convenção do Diretório Estadual da legenda, realizada em Vitória, reunindo lideranças políticas e filiados da sigla.

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Ao confirmar o apoio, o presidente estadual do União Brasil, deputado estadual Marcelo Santos, destacou a trajetória política de Rose de Freitas e sua atuação em defesa dos interesses do Espírito Santo e do Brasil.

“O União Brasil vai caminhar com a senadora Rose de Freitas como nossa candidata ao Senado da República. Nós decidimos apoiar a senadora Rose de Freitas pelo respeito que ela tem a esse país e a esse Estado, pelo debate que ela promoveu no Senado da República e pela coerência do debate político. Ela sabe da ideologia que tem, mas entende que sua ideologia não é maior do que os interesses do Brasil e muito menos do Espírito Santo”, afirmou.

Após receber a manifestação de apoio da legenda, Rose de Freitas agradeceu o reconhecimento e aproveitou o momento para destacar os desafios enfrentados pelas mulheres na política brasileira.

Em seu discurso, a ex-senadora ressaltou que, apesar dos avanços conquistados nas últimas décadas, ainda há obstáculos relacionados à discriminação e à violência de gênero.

“Não é todo lugar que abraça a mulher. Às vezes a mulher precisa pedir desculpa para existir. Sou autora da lei do feminicídio e de iniciativas voltadas à inclusão das mulheres em diferentes espaços. Mas quero dizer que ainda não acabou a violência, não acabou a discriminação e nem aquilo que deveria ser concebido como princípio do respeito à democracia”, declarou.