Precisa de remédio? Veja quais farmácias estão de plantão neste feriado

Nesta quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, há farmácias de plantão para quem precisa de remédios e produtos farmacêuticos. Os moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.

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A escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.

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Nesse sentido, a lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município. Desse modo, facilita o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.

Confira as farmácias de plantão – 04/06/2026

1 – SANTA LÚCIA DROGARIAS

End: Rua Bernardo Horta, 270 – Guandú – em frente ao Sup. Casagrande

Tel.: 3511-6464

2 – DROGARIAS PACHECO

End: Rua Capitão Deslandes, 82 – Centro em frente ponto Táxi Praça Jerônimo Monteiro

Tel.: 3518-8216 – 99956-8093

3 – FARMÁCIA TREVO

End: Av. Antônio Penedo, 70 – Gilberto Machado, na rotatória da Unimed

Tel.: 3522-4482 – 99999-7417

4 – DROGARIA REAL

End: Av. Jones Santos Neves, 183 – Sto Antônio em frente Posto Universal

Tel.: 3038-3383

5 – DROGARIA BNH

End: Rua Pacífico Pezzodipane, 70 – Luiz Tinoco da Fonseca (BNH de cima) – Próximo ao ponto final do ônibus

Tel.: 3026-2161

6 – VIVA MAIS DROGARIA

End: Rua João Batista Calegário, 207 – Aeroporto próximo Ginásio do Aeroporto

Tel.: 3015-0022