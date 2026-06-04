Precisa de remédio? Veja quais farmácias estão de plantão neste feriado
A lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município.
Nesta quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, há farmácias de plantão para quem precisa de remédios e produtos farmacêuticos. Os moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.
Leia também: Temperaturas devem cair nos próximos dias no Espírito Santo
Nesse sentido, a lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município. Desse modo, facilita o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.
Confira as farmácias de plantão – 04/06/2026
1 – SANTA LÚCIA DROGARIAS
End: Rua Bernardo Horta, 270 – Guandú – em frente ao Sup. Casagrande
Tel.: 3511-6464
2 – DROGARIAS PACHECO
End: Rua Capitão Deslandes, 82 – Centro em frente ponto Táxi Praça Jerônimo Monteiro
Tel.: 3518-8216 – 99956-8093
3 – FARMÁCIA TREVO
End: Av. Antônio Penedo, 70 – Gilberto Machado, na rotatória da Unimed
Tel.: 3522-4482 – 99999-7417
4 – DROGARIA REAL
End: Av. Jones Santos Neves, 183 – Sto Antônio em frente Posto Universal
Tel.: 3038-3383
5 – DROGARIA BNH
End: Rua Pacífico Pezzodipane, 70 – Luiz Tinoco da Fonseca (BNH de cima) – Próximo ao ponto final do ônibus
Tel.: 3026-2161
6 – VIVA MAIS DROGARIA
End: Rua João Batista Calegário, 207 – Aeroporto próximo Ginásio do Aeroporto
Tel.: 3015-0022
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726