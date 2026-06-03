Temperaturas devem cair nos próximos dias no Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de declínio de temperatura para o Espírito Santo. O aviso, classificado com grau de severidade de perigo potencial, entra em vigor à meia-noite desta quinta-feira (4) e segue válido até as 12h de sábado (6).

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De acordo com o órgão, a previsão indica uma redução entre 3°C e 5°C nas temperaturas em áreas do estado. Embora o alerta seja considerado de baixo risco, o INMET destaca a possibilidade de impactos leves à saúde, especialmente entre idosos, crianças e pessoas mais vulneráveis às mudanças bruscas de temperatura.

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A queda dos termômetros está associada ao avanço de uma massa de ar mais frio sobre a região Sudeste, favorecendo o clima mais ameno nos próximos dias. Além da sensação de frio, a população poderá perceber manhãs mais geladas e temperaturas mais baixas durante a noite e o início do dia.

As autoridades orientam que a população redobre os cuidados com a saúde, mantenha-se agasalhada e fique atenta às condições climáticas. Em caso de necessidade ou emergências relacionadas aos efeitos do tempo, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

O alerta integra o monitoramento meteorológico realizado pelo INMET e poderá ser atualizado conforme a evolução das condições atmosféricas nos próximos dias.