Temperaturas devem cair nos próximos dias no Espírito Santo
Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê redução de até 5°C nas temperaturas entre quinta-feira (4) e sábado (6).
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de declínio de temperatura para o Espírito Santo. O aviso, classificado com grau de severidade de perigo potencial, entra em vigor à meia-noite desta quinta-feira (4) e segue válido até as 12h de sábado (6).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o órgão, a previsão indica uma redução entre 3°C e 5°C nas temperaturas em áreas do estado. Embora o alerta seja considerado de baixo risco, o INMET destaca a possibilidade de impactos leves à saúde, especialmente entre idosos, crianças e pessoas mais vulneráveis às mudanças bruscas de temperatura.
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A queda dos termômetros está associada ao avanço de uma massa de ar mais frio sobre a região Sudeste, favorecendo o clima mais ameno nos próximos dias. Além da sensação de frio, a população poderá perceber manhãs mais geladas e temperaturas mais baixas durante a noite e o início do dia.
As autoridades orientam que a população redobre os cuidados com a saúde, mantenha-se agasalhada e fique atenta às condições climáticas. Em caso de necessidade ou emergências relacionadas aos efeitos do tempo, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.
O alerta integra o monitoramento meteorológico realizado pelo INMET e poderá ser atualizado conforme a evolução das condições atmosféricas nos próximos dias.
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