Prêmio IEL de Talentos 2026 está com inscrições abertas para projetos inovadores

Estão abertas as inscrições para o Prêmio IEL de Talentos 2026, uma das principais iniciativas de reconhecimento à inovação, formação profissional e desenvolvimento de jovens talentos no Brasil. Promovida pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), a premiação destaca projetos desenvolvidos por estagiários, bolsistas, empresas, instituições de ensino e organizações do Sistema S que contribuem para transformar ambientes acadêmicos e profissionais por meio de soluções criativas e inovadoras.

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Mais do que premiar boas iniciativas, o Prêmio IEL se consolidou como uma vitrine nacional de práticas que fortalecem a conexão entre educação, mercado e inovação, incentivando a formação de profissionais preparados para os desafios do futuro.

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“O Espírito Santo possui um ecossistema cada vez mais conectado à inovação e ao desenvolvimento de talentos. O prêmio é uma chance de reconhecer esse protagonismo, valorizando projetos que geram resultados concretos para as organizações, os estudantes e a sociedade”, ressalta a coordenadora de Carreiras do IEL-ES, Rayani Rodrigues Coutinho.

Categorias valorizam inovação e impacto

O prêmio é dividido em três grandes categorias: Estágio, Inova Talentos e Destaque Sistema S.

Na categoria Estágio, o reconhecimento é voltado para experiências inovadoras de formação profissional e programas estruturados de desenvolvimento de talentos. Entre os destaques está a subcategoria Estagiário Inovador, que premia o estagiário, o supervisor e a empresa responsáveis pelo desenvolvimento de projetos com alto potencial de inovação, aplicabilidade e impacto.

Já a categoria Estágio Inovador reconhece empresas que investem em programas de estágio diferenciados, enquanto a subcategoria Educação Inovadora valoriza instituições de ensino técnico e superior que desenvolvem práticas alinhadas às demandas do mercado e às novas competências profissionais.

A categoria Inova Talentos é voltada para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), reunindo bolsistas, tutores e empresas que atuam em soluções inovadoras para a indústria e a sociedade. Entre as modalidades estão Artigo Inovador, que reconhece produções científicas desenvolvidas no âmbito do programa, e Projeto Inovador, voltada para iniciativas com impacto prático e relevância para o setor produtivo.

Os vencedores da categoria Inova Talentos recebem premiações em dinheiro:

1º lugar: R$ 3.500

2º lugar: R$ 2.500

3º lugar: R$ 1.500

Além da premiação financeira, os finalistas recebem troféus e certificados.

Já a categoria Destaque Sistema S reconhece iniciativas inovadoras desenvolvidas por instituições como SESI, SENAI, IEL e demais organizações voltadas ao fortalecimento da indústria brasileira e da formação profissional.

Etapas da premiação

O processo seletivo acontece em etapas regionais e nacionais. Inicialmente, os projetos inscritos são avaliados por comitês regionais em cada estado e no Distrito Federal. Os vencedores avançam automaticamente para a etapa nacional.

Confira o cronograma do Prêmio IEL de Talentos 2026:

Inscrições: 15 de abril a 15 de junho

Avaliações regionais: 19 de junho a 7 de agosto

Avaliações nacionais: 7 a 31 de agosto

Premiação nacional: 2 de dezembro

Inscrições abertas

As inscrições devem ser realizadas de forma on-line, mediante envio da documentação prevista em regulamento. Acesse.

Podem participar estagiários, bolsistas do programa Inova Talentos, empresas, instituições de ensino técnico e superior e instituições integrantes do Sistema S.