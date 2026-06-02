Presidente do Faes/Senar aponta incerteza sobre apoio do agro a Flavio Bolsonaro

O apoio do agronegócio à candidatura do senador Flavio Bolsonaro (PL) para a Presidência da República ainda é incerto, pelo menos é o que aponta o presidente do Sistema Faes Senar, Júlio Rocha.

Antes do vazamento das conversas do senador e pré-candidato a presidente, Flávio Bolsonaro (PL), com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, no último dia 13 de maio, o parlamentar era considerado o principal nome a ser apoiado pelo setor produtivo capixaba. Entretanto, o apoio agora está condicionado ao comportamento e desempenho do pré-candidato nas pesquisas eleitorais.

“Ainda não tem nada definido. Estamos aguardando o desenrolar dos fatos e o desempenho das próximas pesquisas.”, explicou o presidente do Faes Senar.

Apesar de ser tradicionalmente alinhado à direita no Espírito Santo, a reação do setor no Estado tem sido cautelosa, mas agora com espaço aberto para discutir alternativas.

As entidades representativas não comentaram o vazamento do áudio com Vorcaro e, até então, o agronegócio capixaba acompanha os desdobramentos antes de bater o martelo.

“Ainda tem muita coisa para acontecer. É o sistema que vai definir”, afirmou Rocha.

Diante da incerteza quanto ao nome de Flávio Bolsonaro, pré-candidatos à presidência como os ex-governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD); e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), entram no radar.