Previsão do tempo em Cachoeiro: veja como fica o clima neste sábado

Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim devem enfrentar um sábado (13) de temperaturas elevadas e mudanças no tempo ao longo do dia. A previsão indica sol entre nuvens durante a manhã e a tarde, favorecendo momentos de calor na cidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com os dados meteorológicos do Clima Tempo, os termômetros devem variar entre 19°C e 31°C. A sensação térmica pode chegar a 24°C nos períodos mais quentes.

Apesar do predomínio do sol, a nebulosidade aumenta gradativamente ao longo do dia. A expectativa é de que pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas ocorram durante a noite. O volume previsto é de 1,3 milímetro, com 81% de probabilidade de precipitação.

A umidade relativa do ar permanece elevada, podendo atingir 93%. Os ventos sopram de noroeste, com velocidade média de 6 km/h.

O sol nasceu às 6h17 e deve se pôr às 17h10. A recomendação é que a população aproveite o período de tempo firme durante o dia, mas fique atenta às condições climáticas no período noturno, quando há previsão de chuva e descargas elétricas.