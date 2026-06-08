Procon de Vitória revela diferença de até 534% nos presentes do Dia dos Namorados

Quem ainda não comprou o presente para o Dia dos Namorados tem bons motivos para pesquisar antes de fechar a compra. Levantamento realizado pelo Procon Vitória identificou oportunidades de economia em diversas categorias de produtos tradicionalmente procuradas nesta época do ano, como celulares, eletrônicos, perfumes, flores, tênis, óculos e camisas de time. Em alguns casos, a diferença de preços para um mesmo item ultrapassa 500%, reforçando a importância da comparação antes da compra.

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A pesquisa analisou 69 produtos em sete categorias e foi realizada entre os dias 27 e 29 de maio, em lojas físicas e virtuais. Ao todo, foram avaliados 15 estabelecimentos on-line e cinco floriculturas de Vitória.

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Entre os participantes do levantamento estão Amazon, Americanas, Casas Bahia, Extra, Ponto Frio, Magazine Luiza, Centauro, Netshoes, Dafiti, Decathlon, Sephora, AAZ Perfumes, Riachuelo, Óticas Diniz, Óticas Carol, além das floriculturas Letiflores, Jô Flores, Mil Flores, Sempre Verde e Floragem.

Veja aqui o resultado completo da pesquisa realizada pelo Procon Vitória

Maior diferença

Os resultados mostram que a pesquisa de preços pode gerar uma economia significativa. A maior diferença encontrada foi na categoria flores. A begônia em vaso apresentou variação de 534,92%, podendo ser encontrada entre R$ 18,90 e R$ 120,00. Entre os perfumes, o destaque foi o Carolina Herrera Good Girl 50 ml, com diferença de 121,35% (R$ 355,99 a R$ 788,00).

Na categoria celulares, o Xiaomi Redmi Note 14, com 256 GB de armazenamento, registrou variação de 106,70%, sendo vendido por R$ 1.149,00 e chegando a R$ 2.374,99. Entre as camisas de times, a maior diferença foi observada na camisa do Fluminense 2025, encontrada entre R$ 179,74 e R$ 332,49, uma variação de 84,98%.

Nos tênis, o Adidas Runfalcon 3.0 feminino apresentou oscilação de 59,97%, com preços entre R$ 249,99 e R$ 399,90. Já na categoria eletrônicos, o AirPods Pro (3ª geração) registrou diferença de 52,36%, variando de R$ 2.108,05 a R$ 3.211,90.

Menores variações

A menor variação (maior que zero) entre os produtos analisados foi observada no tênis Adidas Runfalcon 3.0 masculino, com diferença de apenas 1,51%, enquanto o óculos Ray-Ban Aviador RB3025L apresentou variação de 14,13%, a menor entre os itens de sua categoria. Alguns itens da categoria Camisas de Times não apresentaram variações de preços.

Redução nos valores

Além das diferenças de preços entre estabelecimentos, a pesquisa também identificou redução nos valores de alguns produtos em comparação ao ano passado. O iPhone 15 Pro Max apresentou queda de 41,56% no menor preço encontrado, enquanto o Xiaomi Redmi Note 14 ficou 62,44% mais barato em relação à pesquisa de 2025.

Fortalecer o consumo consciente

Para o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, a pesquisa é uma ferramenta importante para fortalecer o consumo consciente. “Nosso objetivo é oferecer informações confiáveis para que os consumidores façam escolhas mais seguras e econômicas. Em datas de grande movimentação no comércio, como o Dia dos Namorados, pesquisar preços pode representar uma economia significativa sem abrir mão da qualidade do presente”, destacou.

O gerente do Procon Vitória, Breno Panetto, destaca que as diferenças encontradas reforçam a necessidade de planejamento. “Encontramos variações expressivas em praticamente todas as categorias pesquisadas. O consumidor que reserva alguns minutos para comparar preços consegue identificar oportunidades reais de economia e evitar pagar muito mais caro pelo mesmo produto”, ressaltou.

Dicas do Procon Vitória

– Pesquise preços antes de finalizar a compra;

– Avalie a relação entre qualidade e custo-benefício do produto;

– Em compras online, confira prazo de entrega, valor do frete e política de troca;

– Verifique a reputação da loja antes de efetuar o pagamento;

– Guarde notas fiscais, comprovantes e registros da compra;

– Evite compras por impulso e desconfie de promoções com descontos exagerados.

Serviço

Pesquisa de preços para o Dia dos Namorados 2026 – principais destaques