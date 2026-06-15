Procon Vitória promove oficinas sobre educação financeira

O Procon Vitória dará início às oficinas de educação financeira com o objetivo de ampliar o conhecimento da população sobre planejamento financeiro e gestão consciente dos recursos. A iniciativa busca fortalecer o combate ao superendividamento e incentivar mais autonomia na administração do orçamento familiar.

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As primeiras atividades acontecerão nos dias 16 e 17 de junho, em diferentes locais da capital. As vagas são limitadas e os interessados devem garantir participação antecipadamente.

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A primeira oficina será realizada no dia 16 de junho, às 18h30, na Casa do Cidadão, localizada na Avenida Maruípe, nº 2544. O encontro será exclusivo para atendimentos vinculados ao SOF-UFES.

Já no dia 17 de junho, às 9 horas, a atividade ocorrerá na Promotoria de Justiça Cível de Vitória, na Rua Raulino Gonçalves, nº 200, na Enseada do Suá. Nesta edição, a participação será destinada aos atendidos pelo NAS-MPES.

De acordo com o Procon Vitória, as oficinas integram uma estratégia voltada à educação financeira da população. A proposta é oferecer orientações que contribuam para decisões mais conscientes sobre o uso do dinheiro e o planejamento das despesas do dia a dia.

O órgão também informou que um calendário com novas oficinas abertas ao público será divulgado em breve. Os interessados podem obter mais informações pelo e-mail [email protected].