Programa Saúde em Movimento divulga atendimentos em Itapemirim
A equipe oferece atendimento médico, atendimento de enfermagem e atendimento odontológico.
Os moradores de Itapemirim contam com mais uma semana de atendimentos do programa Saúde em Movimento. A iniciativa percorre diferentes localidades do município e disponibiliza serviços gratuitos de saúde para a população.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A equipe oferece atendimento médico, atendimento de enfermagem e atendimento odontológico. O programa também realiza aferição da pressão arterial e testes de glicemia.
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De acordo com a programação divulgada, os atendimentos acontecem sempre das 8h às 11h. Os moradores não precisam fazer agendamento prévio. Basta comparecer ao local indicado no dia e horário programados.
A agenda começa neste domingo (15), com uma ação na Praça da Vila, em alusão ao Junho Violeta. Na segunda-feira (16), os atendimentos seguem na comunidade de Safra, na unidade de saúde local.
Já na terça-feira (17), a equipe do Saúde em Movimento estará em Santo Amaro, na localidade de Pedrinhos. Na quarta-feira (18), os serviços serão oferecidos em Safra, na região da Buraca.
Confira a programação
- 15 de junho – Ação na Praça da Vila (Junho Violeta);
- 16 de junho – Safra – Unidade de Saúde;
- 17 de junho – Santo Amaro – Pedrinhos;
- 18 de junho – Safra – Buraca.
Além dos atendimentos médicos e de enfermagem, a população terá acesso a serviços voltados para a prevenção e o acompanhamento da saúde, reforçando a importância do cuidado contínuo e da atenção básica no município.
Serviços oferecidos pelo Saúde em Movimento
- Atendimento médico;
- Atendimento de enfermagem;
- Atendimento odontológico;
- Aferição da pressão arterial;
- Teste de glicemia.
Os atendimentos são realizados das 8h às 11h, sem necessidade de agendamento prévio. Basta comparecer ao local programado para receber os serviços.
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