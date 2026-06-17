Quase 165 quilos de maconha são apreendidos no Espírito Santo
Operação conjunta da PM e PRF interceptou carga de 164,8 quilos de maconha que seria distribuída em municípios capixabas.
Uma operação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 175 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 164,8 quilos da droga, nesta quarta-feira (17), em Linhares, no Norte do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ação teve início após informações levantadas pelo Serviço de Inteligência do 12º Batalhão da PM, que apontavam a utilização de um veículo para transportar entorpecentes entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Com o compartilhamento dos dados com a PRF, foi possível monitorar e abordar o automóvel suspeito.
Durante as buscas, os policiais encontraram seis sacos de ração distribuídos entre o banco traseiro e o porta-malas. Dentro deles estavam os 175 tabletes de maconha.
Segundo as investigações, a carga teria como possíveis destinos os municípios de São Gabriel da Palha, Jaguaré, Linhares, Cariacica e São Mateus. O motorista relatou que havia buscado a droga em Minas Gerais e que receberia R$ 4 mil pelo transporte, mas não informou a origem exata do entorpecente nem quem receberia a carga.
Além da droga, os policiais apreenderam celulares, cartões bancários, cheques e outros objetos pessoais. O veículo utilizado no transporte foi removido para um pátio credenciado.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, juntamente com todo o material apreendido. Conforme a PM, levantamentos anteriores indicam que tanto o veículo quanto o condutor já teriam realizado deslocamentos semelhantes em outras ocasiões.
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