Recém-nascido é encontrado sem vida em terminal de Cariacica

Uma mulher sofreu um aborto na manhã desta sexta-feira (5) dentro do banheiro feminino do Terminal de Campo Grande, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. A ocorrência foi atendida por policiais militares que realizavam patrulhamento no local.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a Polícia Militar, populares acionaram a equipe após relatarem que uma mulher havia sofrido um aborto no interior do terminal. Os policiais foram até o banheiro feminino e constataram a situação.

Leia também: Suspeito de furtar duas casas é detido em Marataízes

Após o atendimento inicial, a mulher foi encaminhada ao Hospital Maternidade São João Batista para avaliação médica. Segundo relato prestado aos militares, ela vinha sentindo dores abdominais desde o dia anterior.

Ainda conforme a mulher, na manhã desta sexta-feira ela estava a caminho da maternidade para uma consulta médica e para investigar a causa das dores quando ocorreu o aborto.

O caso mobilizou a atenção de usuários e funcionários do terminal. As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.