Recém-nascido é encontrado sem vida em terminal de Cariacica
O caso mobilizou a atenção de usuários e funcionários do terminal.
Uma mulher sofreu um aborto na manhã desta sexta-feira (5) dentro do banheiro feminino do Terminal de Campo Grande, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. A ocorrência foi atendida por policiais militares que realizavam patrulhamento no local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Militar, populares acionaram a equipe após relatarem que uma mulher havia sofrido um aborto no interior do terminal. Os policiais foram até o banheiro feminino e constataram a situação.
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Após o atendimento inicial, a mulher foi encaminhada ao Hospital Maternidade São João Batista para avaliação médica. Segundo relato prestado aos militares, ela vinha sentindo dores abdominais desde o dia anterior.
Ainda conforme a mulher, na manhã desta sexta-feira ela estava a caminho da maternidade para uma consulta médica e para investigar a causa das dores quando ocorreu o aborto.
O caso mobilizou a atenção de usuários e funcionários do terminal. As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
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