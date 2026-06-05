Suspeito de furtar duas casas é detido em Marataízes
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe tomou conhecimento do caso após informações divulgadas em grupos de WhatsApp.
Um homem foi conduzido à delegacia após ser apontado como suspeito de furtar duas residências na localidade de Barra de Itapemirim, em Marataízes. A ocorrência foi registrada pela Guarda Municipal de Marataízes nesta quinta-feira (4).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe tomou conhecimento do caso após informações divulgadas em grupos de WhatsApp. O furto teria ocorrido por volta das 3h15, em duas casas localizadas na rua Benedito Lima Filho. Durante o período em que os moradores dormiam, um indivíduo entrou nos imóveis e levou diversos objetos.
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Em uma das residências, foram furtados uma máquina de corte, faca, bonés, extensão elétrica, calçados, roupas, panela e materiais utilizados na atividade de apicultura. Já no imóvel vizinho, foram levados vários tapetes.
Após analisar imagens do sistema de videomonitoramento, a Guarda Municipal identificou um suspeito e iniciou buscas pela região. Com apoio do monitoramento urbano, os agentes localizaram o homem em uma residência abandonada na avenida Simão Soares, também na Barra de Itapemirim.
Durante a abordagem, os objetos furtados não foram encontrados com o suspeito. Mesmo assim, ele foi conduzido à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim para as providências cabíveis. Segundo o registro policial, o homem utilizava tornozeleira eletrônica, que constava desligada desde o dia 21 de maio.
A ocorrência foi registrada como furto em residência. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.
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