Resultado da Lotofácil: 4 apostas do Espírito Santo faturam prêmio
Três apostas foram realizadas em casas lotéricas e uma por meio dos canais eletrônicos da Caixa.
Quatro apostas registradas no Espírito Santo acertaram 14 dezenas no concurso 3721 da Lotofácil, sorteado na noite de sábado (27). Cada bilhete premiado vai receber R$ 1.911,79, segundo o resultado oficial da modalidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 23 e 24. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.
No Espírito Santo, os bilhetes vencedores foram registrados nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, Vila Valério e Vitória. Três apostas foram realizadas em casas lotéricas e uma por meio dos canais eletrônicos da Caixa.
Confira as apostas premiadas no Estado:
- Aracruz – Lotérica Boa Sorte – aposta simples realizada em canal físico.
- Ibiraçu – Casa Lotérica Ibiraçu – aposta simples realizada em canal físico.
- Vila Valério – Loteria Uai – aposta simples realizada em canal físico.
- Vitória – aposta realizada pelos canais eletrônicos da Caixa.
As quatro apostas foram simples, com 15 dezenas marcadas, e cada uma receberá R$ 1.911,79 pelo acerto de 14 números no concurso 3721 da Lotofácil.
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