Santuário de Anchieta celebra São José de Anchieta

O Santuário Nacional de São José de Anchieta realizou nesta terça-feira (9) uma celebração especial em homenagem aos 460 anos da ordenação presbiteral de São José de Anchieta. Conhecido como o Padre do Brasil, o santo desempenhou papel fundamental na evangelização do país e é considerado uma das figuras mais importantes da história da Igreja Católica no Brasil.

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A solenidade aconteceu às 16h, no Santuário Nacional de São José de Anchieta, e integrou a programação da Festa Nacional de São José de Anchieta 2026. A celebração eucarística foi presidida por Dom Ricardo Hoepers, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e contou com a concelebração de Dom Ângelo Mezzari, arcebispo de Vitória.

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Além de recordar os 460 anos da ordenação sacerdotal do missionário jesuíta, a cerimônia representou um momento de ação de graças e comunhão para os fiéis. A programação destacou o legado deixado por São José de Anchieta, reconhecido por sua atuação missionária, pela defesa dos povos indígenas e pela contribuição para a formação cultural e religiosa do país.

A celebração também foi transmitida ao vivo pelas redes sociais e por canais parceiros do Santuário, permitindo que devotos de diversas regiões acompanhassem a solenidade. A organização destacou que a data reforça a importância da vida e da missão de São José de Anchieta, cuja trajetória continua inspirando gerações e fortalecendo a fé católica no Brasil.

Com o tema “O Padre do Brasil”, a Festa Nacional de São José de Anchieta deste ano celebra os 460 anos da ordenação presbiteral do santo e reafirma sua relevância histórica e espiritual para a Igreja e para o país.