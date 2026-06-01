Segunda-feira será de calor e tempo firme no Espírito Santo

A segunda-feira (1º) será marcada por tempo firme e temperaturas mais elevadas em todo o Espírito Santo. Segundo a previsão meteorológica, o ar seco associado a um sistema de alta pressão continua atuando sobre o estado e mantém o céu com poucas nuvens ao longo do dia.

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Mesmo com a predominância do tempo aberto, há possibilidade de chuva isolada e rápida em pontos próximos ao litoral capixaba devido à circulação de umidade marítima. Contudo, o cenário predominante será de estabilidade em todas as regiões.

Além disso, as temperaturas máximas sobem de forma mais acentuada em comparação aos últimos dias. O vento também perde força no litoral, contribuindo para a sensação de calor principalmente durante a tarde.

Na Grande Vitória, o sol aparece entre poucas nuvens desde as primeiras horas do dia. O calor ganha intensidade ao longo da tarde, enquanto o tempo permanece estável.

Já na Região Sul, o cenário favorece atividades ao ar livre e viagens, com predomínio de céu aberto e temperaturas em elevação. Nas áreas altas, as manhãs seguem mais amenas, mas o calor aumenta gradualmente durante o dia.

Na Região Serrana, o clima continua seco e com baixa nebulosidade. O amanhecer ainda terá temperaturas mais suaves, sobretudo nas cidades de maior altitude.

Enquanto isso, as regiões Norte, Noroeste e Nordeste devem registrar tardes mais quentes, com predomínio de sol e poucas nuvens. Apesar da estabilidade, a previsão não descarta chuva passageira e isolada em áreas litorâneas do estado.