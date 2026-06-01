Segunda-feira será de calor e tempo firme no Espírito Santo
Espírito Santo terá segunda-feira de tempo firme, céu com poucas nuvens e temperaturas em alta em todas as regiões do Estado.
A segunda-feira (1º) será marcada por tempo firme e temperaturas mais elevadas em todo o Espírito Santo. Segundo a previsão meteorológica, o ar seco associado a um sistema de alta pressão continua atuando sobre o estado e mantém o céu com poucas nuvens ao longo do dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Mesmo com a predominância do tempo aberto, há possibilidade de chuva isolada e rápida em pontos próximos ao litoral capixaba devido à circulação de umidade marítima. Contudo, o cenário predominante será de estabilidade em todas as regiões.
Além disso, as temperaturas máximas sobem de forma mais acentuada em comparação aos últimos dias. O vento também perde força no litoral, contribuindo para a sensação de calor principalmente durante a tarde.
Na Grande Vitória, o sol aparece entre poucas nuvens desde as primeiras horas do dia. O calor ganha intensidade ao longo da tarde, enquanto o tempo permanece estável.
Já na Região Sul, o cenário favorece atividades ao ar livre e viagens, com predomínio de céu aberto e temperaturas em elevação. Nas áreas altas, as manhãs seguem mais amenas, mas o calor aumenta gradualmente durante o dia.
Na Região Serrana, o clima continua seco e com baixa nebulosidade. O amanhecer ainda terá temperaturas mais suaves, sobretudo nas cidades de maior altitude.
Enquanto isso, as regiões Norte, Noroeste e Nordeste devem registrar tardes mais quentes, com predomínio de sol e poucas nuvens. Apesar da estabilidade, a previsão não descarta chuva passageira e isolada em áreas litorâneas do estado.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726