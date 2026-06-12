Sexta (12) com vagas de empregos disponíveis no Sine de Cachoeiro
O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.
Nesta sexta-feira (12), o Sine de Cachoeiro está com 314 bagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diversos setores da economia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Leia também: Grupo Contauto abre vaga para mecânico de caminhões em Cachoeiro
As vagas são para profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui vagas para candidatos com ou sem experiência.
O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.
Onde fica o Sine?
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.
Confira as oportunidades
Destaques com maior número de vagas
- Servente de Obras – 50 vagas
- Auxiliar de Linha de Produção (Frigorífico) – 30 vagas
- Apontador de Obras (aceita PCD) – 10 vagas
- Eletricista – Corrente Contínua (aceita PCD) – 10 vagas
- Instalador/Reparador de Linhas Telefônicas – 10 vagas
- Operador de Máquinas (aceita PCD) – 10 vagas
- Atendente de Balcão – 10 vagas
- Vendedor de Comércio Varejista – 10 vagas
Construção Civil
- Ajudante de Armador de Ferragens – 2 vagas
- Ajudante de Obras – 2 vagas
- Armador de Ferragens – 2 vagas
- Carpinteiro – 3 vagas
- Servente de Obras – 50 vagas
- Operador de Máquinas – 10 vagas
- Lubrificador – 1 vaga
- Apontador de Obras – 10 vagas
Mármore e Granito
- Acabador de Granito – 7 vagas
- Aplicador de Resinas (Resinador) – 1 vaga
- Cortador de Granito – 1 vaga
- Cortador de Pedras (Granito) – 5 vagas
- Classificador de Minérios (Chapas) – 1 vaga
- Ensacador – 5 vagas
- Operador de Desdobramento de Chapas (Serrador) – 2 vagas
- Operador de Ponte Rolante – 4 vagas
- Operador de Tesoura Mecânica/Cortador – 1 vaga
- Polidor de Pedras – 2 vagas
- Serrador de Pedras – 1 vaga
- Torneiro Mecânico – 3 vagas
Indústria e Produção
- Auxiliar de Linha de Produção (diversas empresas) – 20 vagas
- Auxiliar de Linha de Produção (Frigorífico) – 30 vagas
- Operador de Produção (Mineração) – 5 vagas
- Mecânico Industrial de Equipamentos – 5 vagas
- Auxiliar de Mecânico Industrial – 1 vaga
- Operador Auxiliar de Laminação – 1 vaga
Transporte e Logística
- Ajudante de Motorista – 12 vagas
- Conferente de Carga e Descarga – 2 vagas
- Auxiliar Operacional – 2 vagas
- Estoquista – 1 vaga
- Motorista D – 8 vagas
- Motorista de Ônibus Urbano – 5 vagas
- Cobrador de Transporte Coletivo – 5 vagas
Área Administrativa e Financeira
- Assistente Administrativo (aceita PCD) – 1 vaga
- Analista Contábil – 2 vagas
- Analista Fiscal – 1 vaga
- Auxiliar de Escrituração Fiscal – 1 vaga
- Auxiliar de Pessoal – 2 vagas
Comércio e Vendas
- Agente de Vendas e Serviços – 1 vaga
- Assistente de Loja e Vendas – 6 vagas
- Promotor de Vendas – 2 vagas
- Representante de Vendas – 1 vaga
- Vendedor de Comércio Atacadista – 2 vagas
- Vendedor de Comércio Varejista – 10 vagas
- Gerente de Atendimento e Vendas – 2 vagas
Alimentação e Atendimento
- Atendente de Balcão – 10 vagas
- Chapista de Lanchonete – 2 vagas
- Cozinheiro(a) – 2 vagas
- Garçom – 2 vagas
- Pizzaiolo – 2 vagas
- Churrasqueiro – 2 vagas
- Recepcionista/Atendente – 2 vagas
- Copeira Hospitalar – 1 vaga
Saúde
- Auxiliar de Saúde Bucal (exclusiva para PCD) – 1 vaga
- Nutricionista – 1 vaga
- Tecnologia, Telecomunicações e Energia
- Auxiliar Técnico Eletrônico – 1 vaga
- Instalador de Equipamentos de Comunicação – 1 vaga
- Instalador de Sistemas Fotovoltaicos – 1 vaga
- Técnico Instalador de Fibra Óptica – 1 vaga
- Instalador/Reparador de Linhas Telefônicas – 10 vagas
Mecânica e Elétrica
- Mecânico de Veículos a Diesel – 4 vagas
- Eletricista de Veículos – 2 vagas
- Eletricista Reparador de Linhas Elétricas – 2 vagas
- Eletricista de Instalação em Veículos – 1 vaga
- Lanterneiro – 1 vaga
- Lavador de Chassi – 1 vaga
Outras oportunidades
- Analista de Marketing – 1 vaga
- Assistente de Segurança – 1 vaga
- Auxiliar de Marceneiro – 1 vaga
- Costureira – 1 vaga
- Costureira e Cortadeira – 2 vagas
- Controlador de Pragas (Dedetizador) – 1 vaga
- Empregada Doméstica – 2 vagas
- Orientador Fisiocorporal (Professor de Musculação) – 1 vaga
- Técnico em Segurança do Trabalho – 1 vaga
Total de vagas disponíveis: 319. As oportunidades podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726