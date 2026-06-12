Sexta (12) com vagas de empregos disponíveis no Sine de Cachoeiro

Nesta sexta-feira (12), o Sine de Cachoeiro está com 314 bagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diversos setores da economia.

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As vagas são para profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui vagas para candidatos com ou sem experiência.

O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.

Onde fica o Sine?

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.

Confira as oportunidades

Destaques com maior número de vagas

Servente de Obras – 50 vagas

Auxiliar de Linha de Produção (Frigorífico) – 30 vagas

Apontador de Obras (aceita PCD) – 10 vagas

Eletricista – Corrente Contínua (aceita PCD) – 10 vagas

Instalador/Reparador de Linhas Telefônicas – 10 vagas

Operador de Máquinas (aceita PCD) – 10 vagas

Atendente de Balcão – 10 vagas

Vendedor de Comércio Varejista – 10 vagas

Construção Civil

Ajudante de Armador de Ferragens – 2 vagas

Ajudante de Obras – 2 vagas

Armador de Ferragens – 2 vagas

Carpinteiro – 3 vagas

Servente de Obras – 50 vagas

Operador de Máquinas – 10 vagas

Lubrificador – 1 vaga

Apontador de Obras – 10 vagas

Mármore e Granito

Acabador de Granito – 7 vagas

Aplicador de Resinas (Resinador) – 1 vaga

Cortador de Granito – 1 vaga

Cortador de Pedras (Granito) – 5 vagas

Classificador de Minérios (Chapas) – 1 vaga

Ensacador – 5 vagas

Operador de Desdobramento de Chapas (Serrador) – 2 vagas

Operador de Ponte Rolante – 4 vagas

Operador de Tesoura Mecânica/Cortador – 1 vaga

Polidor de Pedras – 2 vagas

Serrador de Pedras – 1 vaga

Torneiro Mecânico – 3 vagas

Indústria e Produção

Auxiliar de Linha de Produção (diversas empresas) – 20 vagas

Auxiliar de Linha de Produção (Frigorífico) – 30 vagas

Operador de Produção (Mineração) – 5 vagas

Mecânico Industrial de Equipamentos – 5 vagas

Auxiliar de Mecânico Industrial – 1 vaga

Operador Auxiliar de Laminação – 1 vaga

Transporte e Logística

Ajudante de Motorista – 12 vagas

Conferente de Carga e Descarga – 2 vagas

Auxiliar Operacional – 2 vagas

Estoquista – 1 vaga

Motorista D – 8 vagas

Motorista de Ônibus Urbano – 5 vagas

Cobrador de Transporte Coletivo – 5 vagas

Área Administrativa e Financeira

Assistente Administrativo (aceita PCD) – 1 vaga

Analista Contábil – 2 vagas

Analista Fiscal – 1 vaga

Auxiliar de Escrituração Fiscal – 1 vaga

Auxiliar de Pessoal – 2 vagas

Comércio e Vendas

Agente de Vendas e Serviços – 1 vaga

Assistente de Loja e Vendas – 6 vagas

Promotor de Vendas – 2 vagas

Representante de Vendas – 1 vaga

Vendedor de Comércio Atacadista – 2 vagas

Vendedor de Comércio Varejista – 10 vagas

Gerente de Atendimento e Vendas – 2 vagas

Alimentação e Atendimento

Atendente de Balcão – 10 vagas

Chapista de Lanchonete – 2 vagas

Cozinheiro(a) – 2 vagas

Garçom – 2 vagas

Pizzaiolo – 2 vagas

Churrasqueiro – 2 vagas

Recepcionista/Atendente – 2 vagas

Copeira Hospitalar – 1 vaga

Saúde

Auxiliar de Saúde Bucal (exclusiva para PCD) – 1 vaga

Nutricionista – 1 vaga

Tecnologia, Telecomunicações e Energia

Auxiliar Técnico Eletrônico – 1 vaga

Instalador de Equipamentos de Comunicação – 1 vaga

Instalador de Sistemas Fotovoltaicos – 1 vaga

Técnico Instalador de Fibra Óptica – 1 vaga

Instalador/Reparador de Linhas Telefônicas – 10 vagas

Mecânica e Elétrica

Mecânico de Veículos a Diesel – 4 vagas

Eletricista de Veículos – 2 vagas

Eletricista Reparador de Linhas Elétricas – 2 vagas

Eletricista de Instalação em Veículos – 1 vaga

Lanterneiro – 1 vaga

Lavador de Chassi – 1 vaga

Outras oportunidades

Analista de Marketing – 1 vaga

Assistente de Segurança – 1 vaga

Auxiliar de Marceneiro – 1 vaga

Costureira – 1 vaga

Costureira e Cortadeira – 2 vagas

Controlador de Pragas (Dedetizador) – 1 vaga

Empregada Doméstica – 2 vagas

Orientador Fisiocorporal (Professor de Musculação) – 1 vaga

Técnico em Segurança do Trabalho – 1 vaga

Total de vagas disponíveis: 319. As oportunidades podem sofrer alterações sem aviso prévio.